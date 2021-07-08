نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستبعدين من التأهيل الشامل 1442 وشروط التأهيل الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف عن من هم المستبعدين من التأهيل الشامل على محرك البحث “جوجل”، وقد يكثر هذا السؤال في حالة عدم قبول الحكومة السعودية لعدد من المواطنين المتقدمين للإستفادة من إعانات التأهيل الشامل، ونحيطكم علماً بأن التأهيل الشامل هو برنامج دعم اطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من أجل مساعدة المواطنين ذوي الإعاقة حتى تضمن لهم العيش في حياة كريمة بعيداً عن العوز والإحتياج، ويقدم البرنامج مساعدات مالية تتراوح من 4 إلى 20 ألف ريال سعودي تُحسب على حسب درجة ونوع الإعاقة، ومن أمثلة الإعاقات التي يتضمنها البرنامج إعاقات البصر والسمع والبتر والشلل والإكتئاب والتوحد وغيرها من الأمراض التي يحتاج معها المواطن السعودي إلى المساعدة الدائمة، وسنوضح لكم خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن فئات المواطنين المستثناه والمستبعدين من التأهيل الشامل وسبب عدم نزوله وشروط التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

يسألنا الآلاف من زوارنا الكرام من مواطني المملكة العربية السعودية عن الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل، ونوضح لكم الآن من هم المستبعدين من التأهيل الشامل ومتى تزول إعانة التأهيل الشامل كالتالي:

أولاً في حالة وفاة المستفيد أو الشفاء من الإعاقة.

ثانياً عند إقامة المواطن المعاق في مستشفي حكومي او خاص لأكثر من 6 اشهر على تفقة الدولة.

ثالثاً في حالة سفر المستفيد للدراسة لخارج المملكة أو داخلها على نفقة الدولة.

رابعاً في حالة ما إذا كان يتقاضى المستفيد راتب اكثر من 4000 ريال سعودي.

خامساً إذا لم يقوم المستفيد بتحديث بياناته بشكل مستمر.

سادساً أن يزيد دخل المستفيد عن 4 آلاف ريال سعودي.

سابعاً أن يكون المواطن المتقدم للإعانة قد تجاوز 45 عاماً ويُستثني السرطان والاورام.

ثامناً في حالة ما إذا سافر المستفيد مع أسرته للإقامة خارج المملكة.

تاسعاً أن يكون المستفيد معاقاً بنوع إعاقه لا يتضمنه برنامج التأهيل.

التأهيل الشامل

يُعد برنامج التأهيل الشامل أحد أكثر البرامج شهرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية بين المواطنين حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية البرنامج لتقديم إعانات مالية بصفة مستمرة لكل مواطن معاق أو ذوي احتياجات خاصة يحتاج إلى مساعدة المملكة في توفير حياة كريمة له، وقد نجح البرنامج في الوقوف بجانب الآلاف من المواطنين ومساعدتهم في العيش في حياة كريمة.