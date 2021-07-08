نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات ومزايا إصدار البطاقة الرقمية من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من الحلول المالية والمصرفية للعملاء عن طريق شبكة كبيرة من الفروع والخدمات الرقمية ، مثل البطاقات الرقمية والتي تحصل عليها فورياً عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك دون الحاجة لانتظار بريد وارد بالبطاقة المطبوعة ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي شروط وخطوات ومزايا إصدار البطاقة الرقمية من بنك الرياض ، وهي بطاقة إلكترونية تصدر بشكل وهيئة صورة علي شاشة الجهاز الخاص بك فور إصدارها ، ويظهر بها كافة المعلومات من رقم بطاقة ورمز أمان وتاريخ انتهاء ، وتوفر البطاقات الرقمية نفس مميزات البطاقات العادية مع اختصار عناء الانتظار وتسهيل التعامل عن طريق الموقع الإلكتروني وما عليك إلا الحصول علي حساب لدي البنك والتسجيل في خدمات أونلاين الرياض. شروط وخطوات ومزايا إصدار البطاقة الرقمية من بنك الرياض يقدم بنك الرياض العديد من المزايا علي البطاقات الرقمية كالآتي : تمنح البطاقة سهولة وأمان في التسوق عبر الإنترنت.

تصدر البطاقة بشكل فوري ولا يجب إصدار موافقة ائتمانية.

البطاقة مقبولة عالمياً وبدون أي رسوم سنوية وتوفر خدمات المستشار الائتماني.

يمكن للعملاء الحصول علي البطاقة بصور فورية وبدون رسوم إصدار.

توفر البطاقة حماية ثلاثية علي المشتريات من المواقع الإلكترونية.

يسهل شحن البطاقة عبر أونلاين الرياض و موبايل الرياض.

الشحن للبطاقة يصل إلي 37500 ريال. اشتراطات و رسوم إصدار بطاقة رقمية توجد بعض الاشتراطات والرسوم لإصدار بطاقة رقمية من بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني : لا تتاح إلا لعملاء بنك الرياض.

يشترط أن لا يقل عمر طالب البطاقة عن 18 عام.

تصدر بدون رسوم.

تشحن بدون رسوم.

تضع رسوم 2.8 بالمائة علي المعاملات بالعملات الأجنبية.

يطلب 100 ريال رسوم لطلب مستند عملية نزاع. طريقة تقديم طلب إصدار البطاقة يقدم الطلب أصحاب الحسابات الجارية في بنك الرياض.

يقوم صاحب الطلب بالتسجيل في خدمات أونلاين الرياض أو تطبيق موبايل الرياض.

ثم يقوم بتقديم طلب الحصول علي البطاقة الرقمية من خلال تطبيقات أونلاين الرياض أو موبايل الرياض.

تحدد قبول الشروط والأحكام.

بعدها تشحن البطاقة الرقمية من خلال الحساب الجاري.

يمكنك بعدها التسوق عن طريق استخدام معلومات البطاقة الرقمية. وبنك الرياض دائم تحديث القنوات الرقمية والخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني.

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