نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الالكتروني 1442ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الالكتروني 1442ه‍ ، تسعى وزارة التعليم بالسعودية إلى توفير سبل الراحة للمعلمين والمعلمات داخل المملكة، من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتقديم في حركة النقل الخارجي والداخلي، للم شمل الأسرة السعودية والشعور بالاستقرار النفسي و الأسري وتلبية لرغبات المعلمين والمعلمات المُلحة في القرب من مسكنهم وذلك عبر نظام نور الالكتروني، الأمر الذي ينعكس بدوره ايجابيًّا على النهوض بالعملية التعليمية، ولكن عقب إعلان نتائج حركة النقل يكتشف الكثيرون عدم تحقيق رغبتهم، لذا يلجأ العديد منهم إلى البحث عن طريقة الاعتراض على النتيجة بخطوات سليمة.

حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات داخل المملكة عبر نظام نور

عندما أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن موعد بدء التقديم لحركات النقل الخارجي والداخلي، داخل الوزارة عبر نظام نور الالكتروني، تسارع الكثيرون من المعلمين والمعلمات بالتقديم في الحركة سواء كان هذا النقل داخليًّا داخل الإدارة الواحدة أو خارجيًّا بين الإدارات التعليمية.

كان هذا القرار من أولويات الحكومة السعودية، حرصًا منها على تطوير العملية التعليمية والنهوض بها، وسد الاحتياج التعليمي في بعض المناطق بالمملكة، و ضمانًا منها على سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030 م، لما تسببه هذا القرار من شعور المعلمين والمعلمات بالراحة والهدوء النفسي الذي ينعكس بدوره ايجابيًّا على تحسين القطاع التعليمي في المملكة، لتحقيق رغبتهم في القرب من منازلهم وفقًا لامكانيات المملكة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد إعلان نتائج حركات النقل الخارجي داخل المملكة 1442 هـ

وفقًا لما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه سوف يتم الاعلان عن نتائج حركات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات داخل المملكة في 28 / 11 / 1442هـ في حين أن فترة التظلم لحركات النقل الخارجي تبدأ من 28 / 11 / 1442هـ حتى 3 / 12 / 1442هـ وترتيب شرائح المعلمين والمعلمات بدايةً من 4 / 12 / 1442هـ حتى 8 / 12 / 1442هـ.

لذا ناشدت الوزارة جموع المعلمين والمعلمات بسرعة الدخول على نظام نور الالكتروني للاستعلام عن نتيجة النقل، استكمالاً لإجراءات النقل الخارجي أو لتقديم طلب اعتراض على النتيجة، ويأتي ذلك كله في ضوء حرص الوزارة على الوصول بالتعليم إلى نتيجة تليق به.

خطوات الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الالكتروني 1442ه‍