شروط الدعم السكني للعسكريين وخطوات التسجيل في الدعم الجديد

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عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للعسكريين ، التي قد يتساءل عليه الفئات المنتمية للجهات العسكرية والتي أوضحتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بعد إعلانها عن المبادرات السكنية لكل فئات المجتمع السعودي فمن بين هذه المبادرات مبادرة دعم العسكريين ومبادرة دعم المدنيين ومبادرة منسوبي التعليم والعديد من المبادرات السكنية التي تضم تحقيق خطة المملكة في ارتفاع نسب التملك في 2030، نوضح لكم عبر هذا التقرير الشروط والضوابط المحددة لمبادرة الدعم السكني للعسكريين.

شروط الدعم السكني للعسكريين

أوضحت وزارة الإسكان السعودية عبر موقعها الإلكتروني سكني العديد من الضوابط والشروط التي علي رأسها أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الدعم السكني مازال بالعمل العسكري وبعد الشروط الأخري لكي يستفيد الشخص من قرض حسن يصل إلي 20% من قيمة المسكن بحث لا يتجاوز 140 ألف ريال سعودي، كما يستفيد من ينطبق عليهم الشروط بقرض يصل قيمته إلي نصف مليون ريال سعودي لشراء وحدة سكنية كاملة جاهزة للسكن أو وحدة تحت الإنشاء، حيث تعد هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات السكنية المهمة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، أما عن باقي شروط دعم العسكريين فجاءت كالتالي:

ينبغي عدم استفادة الشخص من القروض السكنية من قبل.

ينبغي أن يكون العسكري من مستحقي الدعم السكني .

. يجب أن يكون الشخص المتقدم مازال في الخدمة العسكرية.

يجب أن لا تقل المدة الزمنية العسكري على سن المعاش عن سنتين.

خطوات تقديم طلب دعم سكني

تتمثل آلية قبول أو رفض طلب الدعم السكني من وزارة الإسكان إلي بعض المعايير التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار، بداية من إتباع تسجيل البيانات بشكل صحيح كالتالي:

الدخول علي رابط بوابة سكني. قرارة الشروط والأحكام بشكل جيد جدا. الضغط علي خدمات سكني. تسجيل بيانات (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رمز التفعيل، كلمة المرور). النقر على زر (التقديم لطلب الدعم السكني). الإجابة على الأسئلة الموجودة أمامك. بعد الانتهاء من استكمال البيانات ستظهر لك رسالة توضح لك قبولك في الحصول على الدعم السكني.



موعد الدعم السكني للعسكريين

أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أنه مازال توقف استقبال طلبات الدعم مستمر منذ منتصف العام ولم يعلن بشكل رسمي الموعد الجديد لاستقبال طلبات الدعم، إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن استقبال طلبات الدعم السكني الجديدة وفقاً إلي الشروط والضوابط والتي تم ذكرها.

مبادرات التمويل السكني من وزارة الإسكان السعودية

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية العديد والعديد من المبادرات السكنية التي تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين، فمن بين تلك المبادرات مبادرات الدعم السكني للمدنيين، وكذلك المبادرة الأهم في هذه الآونة هي مبادرات تجديد المساكن وغيرها فمن بين المبادرات السكنية أيضاً مبادرة دعم منسوبي التعليم، بالإضافة إلي مبادرة دعم العسكريين التي نحن بصددها في هذا المقال، ولمزيد من الاستفسارات حول موعد نزول الدعم السكني أو زيادة قيمة التمويل السكني أو تسليم الأراضي المجانية أو غيرها من الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الإسكان يمكنكم الدخول علي رقم وزارة الإسكان الموحد المجاني للاستفسار عن جميع ما يتعلق بالدعم السكني أو غيره.

وصلنا معكم إلي نهاية التقرير ونؤكد ترحيبنا الكبير بالتساؤلات والتعليقات حول موضوعنا شروط الدعم السكني للعسكريين وخطوات التسجيل في الدعم الجديد.