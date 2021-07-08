تفاصيل صرف حساب المواطن الدفعة 44 بعد تغيير موعد إيداع الدفعة الجديدة

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عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن الدفعة 44 بعد التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً ليستقبل المستفيدين صرف دفعة شهر مايو 2021 وفقاً إلي التحديثات الجديدة، الجدير بالذكر أن دعم برنامج حساب المواطن الشهري للمواطنين واحد من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الوزارة إلي المواطنين بالمملكة العربية السعودية وبعض الحالات الخاصة الغير سعوديين، كما يعد اعتماد الكثيرون على هذا الدعم ليس بالقليل بلا يعد اعتماد الأسر المتوسطة والفقيرة على هذا الدعم كبير جداً.

تفاصيل صرف حساب المواطن الدفعة 44 بعد التعديلات الجديدة

حدد برنامج الدعم حساب المواطن فئات معينة لصرف الدعم الشهري وكان ابرز هذه الفئات المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي وله منه أطفال، المواطن السعودي الأعزب وكذلك المواطنة أيضا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة، التي دخلهم الشهري اقل من الدخل الذي حددته الحكومة السعودية والذي يقدر 8686 ريال سعودي تقريبا، في نفس الوقت الذي أتاحت للمواطنين تقديم طلب اعتراض حساب المواطن.



علي جانب أخر اعلن برنامج الدعم عن تفاصيل الدفعة السابقة من برنامج حساب المواطن والتي تم إيداع ما يقارب من 1.9 مليار ريال سعودي في حساب المستفيدين، أما عن أجمالي التعويضات التي تم إيداعها بأثر رجعي للمستفيدين فوصلت إلى 39 مليون ريال سعودي.

خطوات الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 44 برقم الهوية الوطنية

يمكنكم الآن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن عن طريق إتباع عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على موقع حساب المواطن.

الضغط على تسجيل دخول حساب المواطن.

النقر على كلمة استعلام.

تحديد استعلام برقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على استعلام.

تغيير موعد إيداع حساب المواطن 44 الدفعة الجديدة

تقوم الوزارة المعنية بتسجيل أسماء المقبولين للحصول على الدعم الشهري وفقاً إلي شروط دعم حساب المواطن، كما حددت الوزارة موعد ثابت لصرف الدعم الشهري، ولكن تم تغيير هذا الموعد في شهر يوليو 2021، حيث أن الموعد الرسمي لإيداع الدعم في العاشر من كل شهر بالتوقيت الميلادي، ولكن في هذا الشهر تم تغير مواعيد الصرف إلى يوم الحادي عشر من شهر يوليو 2021.

تعديلات برنامج حساب المواطن

شدد برنامج حساب المواطن على المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الشهري من تحديث البيانات عن طريق الدخول إلي موقع حساب المواطن والدخول بكلمة المرور واسم المستخدم ومنها ستتوجه إلي قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار تحديث بيانات حساب المواطن، ومن ثم تقوم بتعديل البيانات المراد تحديثها حتي تتمكن من استمرار عملية ضخ الدعم الشهري في حسابك، ابرز هذه البيانات المرجو تعديلها هي الخاصة (الدخل الشهري، رقم الجوال، عدد أفراد الأسرة)، علي جانب أخر أتاح البرنامج إضافة المواليد في حساب المواطن.

وصلنا إلي ختام شرح تفاصيل صرف حساب المواطن الدفعة 44 بعد تغيير موعد إيداع الدفعة الجديدة.