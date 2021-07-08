نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل بالتقسيط الفوري لدى إمكان للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب شهري يحصل عليه العميل المتقدم لطلب تمويل من إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية حيث يوفر تمويل ميسر لكافة العملاء السعوديين في المملكة ويتميز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية ومن أهمها أنه يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الشهري أو بدون تعريف الراتب لدى إمكان للتمويل لذلك يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي من أجل الحصول على تمويل بمبلغ 50 ألف ريال سعودي وكذلك يصل التمويل الإضافي المسموح بيه إلى 2 مليون ريال سعودي ويحتاج التمويل إلى بعض الضوابط المعلن عنها لدى إمكان مصرف الراجحي للموافقة على طلب التمويل ويسمح الآن بالحصول عليه من خلال رابط التقديم على تمويل بدون كفيل غارم وبلا تحويل راتب بالتقسيط عبر تطبيق جوال إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

كافة المزايا التمويلية التي يوفرها إمكان للتمويل في السعودية

إمكان للتمويل في السعودية يمتاز بالكثير من المزايا التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء في جميع البنوك بشرط أن يكون المتقدم يمتلك حساب شخصي لدى مصرف الراجحي ويحصل على راتب شهري بسيط على الأقل 2 ألف ريال سعودي وبعد ذلك يتمتع بكافة المزايا التمويلية التي يقدمها إمكان للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

التمويل الآن يمكن الحصول عليه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

أقل فترة للتمويل هي ثلاثة أشهر وأطول فترة للتمويل هي ستة أشهر لدى إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يمتاز التمويل بأنه بدون كفيل غارم وذلك لدى إمكان للتمويل في السعودية.

فترة سداد ميسرة لدى إمكان للتمويل يمكن الحصول عليها بمبلغ يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

تمويل إضافي مسموح بيه يصل إلى أثنين مليون ريال سعودي في المملكة لدى إمكان للتمويل.

تمويل بأقل راتب وميسر لجميع العملاء في البنك السعودية فقط لا غير.

الشروط التي يطلبها إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي