ارتفاع السكري …ومقاومة الإنسولين

دوت الخليج – صحتك تهمنا

السكري ليس مجرد ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإنما وجود خلل في إنتاج الأنسولين أو في تعامل خلايا الجسم معه، والأنسولين هو الهرمون الأساسي لعملية التمثيل الغذائي. مقاومة الأنسولين تعني عدم استجابة خلايا الجسم له، وفي هذه الحالة تزداد كمية إنتاج الجسم لهذا الهرمون 6 أضعاف الكمية المعتادة عند تناول النشويات. وبهذه الطريقة يصبح الإنسان غير قادر على إنتاج المزيد من الأنسولين، فيتطور مرض السكري من النوع2.

مقاومة الأنسولين ليست الطريقة الوحيدة لتطور المرض، هي أحد المشاكل الأساسية التي تقود إليه. لكن إذا كانت هناك بعض الأعراض وكشفت الفحوصات عن وجود مقاومة للأنسولين عليك مراقبة حالتك الصحية جيداً، لأنك تعيش مرحلة مقدمات السكري، وترك الأمر دون رقابة قد يؤدي إلى المرض خلال سنة أو اثنتين.