بلجيكا توافق على إعطاء لقاح فايزر للأطفال ما بين 12-15 عاما

دوت الخليج – وكالات
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية الموافقة على إعطاء لقاح فايزر المضاد لكوفيد 19 للأطفال ما بين 12-15 عاماً، على أساس طوعي وبشرط الحصول على موافقة الأهل.
جاء ذلك بعد اجتماع لوزراء الصحة في الحكومات المحلية والفيدرالية اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية حيث تمت الإشارة إلى أن لقاح فايزر بيونتيك هو الوحيد المسموح تقديمه للأطفال في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة ببلجيكا استندوا على آراء علمية مقدمة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية ومجلس الصحة العامة في البلاد.
وكانت السلطات قد سمحت منذ 23 يونيو الماضي بتقديم اللقاحات للأطفال ما بين 12-15 عاماً فقط في حال كانوا مصابين بأمراض أخرى تضعف مناعتهم.
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