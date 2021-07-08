دوت الخليج – واس : عقدت اليوم، المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية، والولايات المكسيكية المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وترأس الجانب السعودي في هذه المشاورات، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما ترأسها من الجانب المكسيكي معالي نائبة وزير الخارجية كارمن توسكانو.

وجرى خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المشاورات من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة هيثم بن حسن المالكي.

كما حضرها من الجانب المكسيكي سفيرها لدى المملكة أنيبال توليدو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انعقاد المشاورات السياسية السعودية ـ المكسيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.