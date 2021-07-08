نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بالمملكة للسعودي والمقيم والعسكري والمتقاعد وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للسعودي والمتقاعد والعسكري والمقيم داخل المملكة السعودية، فقد يقدم التمويل من شركة اكسترا السعودية المعروفة داخل المملكة، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا اهم الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا السعودية.

تمويل برنامج تسهيل

يعد برنامج تسهيل هو برنامج يقدم من خلال شركة اكسترا السعودية، حيث قد تم تخصيصه من قبل رغبتاً في تلبي احتياجات المواطنين بالمملكة العربية السعودية لشراء ما يرغبون به وذلك بأقساط شهرية مناسبة لسداد الديون وبشروط ميسرة.

مزايا التمويل:

التمويل المقدم متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية. بدون تحويل راتب وبدون كفيل. فترة سداد التمويل تصل إلي 24 شهرا. يتم السرعة في إنهاء المعاملات. المبلغ المقدم 30 ألف ريال ضعف الراتب.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص

عمر العميل يتراوح ما بين 21 إلي 25 عام. الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي. خدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر للسعودي. خدمة العمل لا تقل عن عاما كاملا للمقيمين داخل المملكة. لا بد علي العميل أن يكون معتمد من جهة معتمدة لدي برنامج تسهيل.

شروط الحصول علي التمويل للمتقاعدين

يشترط تمويل برنامج تسهيل أن لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.

لا بد علي العميل المتقاعد أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

التمويل الشخصي المقدم يبدأ من 4000 ريال سعودية كحد ادني ويصل إلي 30 ألف ريال سعودية كحد اقصي.

شروط التمويل للقطاع العسكري:

يشترط أن يكون التمويل الشخصي بالنسبة للعاملين بالقطاع العسكري انه لا بد أن يقل عمر المتقدم عن 25 عام إلى 50 سنة، كما يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن عشرة الأف ريال سعودي، ولا بد من العميل المتقدم أن يكون قد قضي خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة اشهر.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي