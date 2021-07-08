طريقة تحديث رابط بيانات حساب المواطن برقم الهوية 1442

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عمر شويل - جدة حساب المواطن برقم الهوية 1442، يمكن استخدام رابط تحديث بيانات حساب المواطن بطرق عديدة من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، يوفر حساب المواطن العديد من الخدمات والمساعدات بشكل مستمر ومن هذه الخدمات شروط الأهلية وشروط الاستحقاق، ويتم توفير هذه المساعدات للأسر السعودية، وذلك بناء على عدد الأفراد بالأسرة وأعمار أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الخاص بالأسرة، ويمكن للمواطنين الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وتحديث البيانات الخاصة بهم عبر شبكة الانترنت مباشرة ليتمكنوا من الحصول على جميع المساعدات التي يقدمها برنامج حساب المواطن.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن:

تحديث رابط بيانات حساب المواطن برقم الهوية 1442، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن واتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

بعد ذلك يجب إدخال رمز التحقق.

الضغط على اختيار استكمال / تعديل الطلب.

في الخطوة السابقة يجب عليك تعديل البيانات حسب التحديثات المطلوبة، وتشمل بيانات تحديث حساب المواطن على التالي:

البيانات العامة.

بيانات التابعين.

الإفصاح عن الدخل.

بيانات العقارات.

البيانات الخاصة بالحساب البنكي.

بيانات العنوان.

بعد ذلك قم بمراجعة البيانات التي قمت بتحديثها جيداً.

في النهاية قم بتقديم طلب التحديث.

طريقة تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان:

تعتبر خدمة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية 1442، وخاصة لمستفيدي الضمان من أبرز الخدمات التي يوفرها موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة خطوات وطريقة التحديث يجب إتباع الخطوات التالية: