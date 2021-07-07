نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية.. ارامكو تعلن الاسعار الجديدة للبنزين لشهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هو سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث أن شركة أرامكو تقوم بالاعلان عن اسعار البنزين الجديدة مع بداية كل شهر ميلادي، حيث ان سعر البنزين يتم تحديثه كل شهر ميلادي بناءًا على أمر الحكومة السعودية، ويكون ذلك بناءًا على سعر النفط العالمي، حيث أنه إذا تزايد سعر النفط يتزايد سعر البنزين في هذا الشهر، وإذا قل سعر النفط يقل سعر البنزين هذا الشهر، وبناءًا على تلك الأسعار يتم ارتفاع او انخفاض اسعار جميع السلع في المملكة بالاضافة إلى المنتجات، وقد صدرت هذا القرار منذ بداية العام الميلادي 2020، لمنع نظام التغيير النصف سنوي للبنزين في السعودية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

سعر البنزين الجديد في السعودية

من المفترض ان يتم الاعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية بدءًا من يوم السبت القادم والذي يوافق 10 يوليو/ تموز 2021، على أن تصدر الأسعار في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ليبدأ العمل بتلك الأسعار بدءًا من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2021 في جميع مناطق المملكة، والذي يوافق يوم 30 ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وحاليًا يتم مراجعة الأسعار الشهرية للبنزين واضافتها على سعر النفط العالمي ليتم الإعلان بشكل رسمي عن الاسعار الجديدة والخاصة بشهر يوليو قبل بداية عيد الأضحى المبارك 1442 هـ، وحاليًا قد تم وضع مراقبات مشددة على محطات البنزين بسبب الغِش التُجاري الذي صرح عنه الكثير من المواطنين داخل محطات البنزين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

توقعات سعر البنزين الجديد في السعودية

لتر بنزين 91 بسعر 1.9 ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04 ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52 ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75 ريال سعودي.

وقد كان سعر البنزين في شهر يونيو كالتالي: