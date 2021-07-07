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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة مراجع ،تقدم وزارة التنمية الإجتماعية السعودية المساعدة المقطوعة للمواطنين، وهي أحد برامج التضامن الإجتماعي التي توفرها المملكة السعودية، وذلك بهدف تقديم الدعم المادي لبعض المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم.

المساعدة المقطوعة مراجع

يستطيع أي مواطن سعودي تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة عن طريق الإنترنت من خلال موقع وزارة التنمية الإجتماعية الإلكتروني، وتعبئة كافة البيانات المطلوبة على الموقع، ثم الإنتظار حتى يتم فحص نتيجة الطلب، ويظهر للمتقدم بعض الرسائل، وهي:

إما أن تكون حالة الطلب مراجع، ويعني أنه يتم متابعة الإجراءات الخاصة بالطلب.

أو حالة الطلب قائم، وذلك معناة أنه مازال جاريًا فحص موافقة الموقع النهائية على صرف المساعدة المقطوعة.

أو حالة الطلب مسقط، ويعني أن الوزارة قامت بإيداع مبلغ الدعم المادي في الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الاستعلام عن المساعدة من خلال موقع وزارة التنمية الإجتماعية في المملكة السعودية عبر إتباع الخطوات التالية:-

أولًا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالإنتقال إلى صفحة الموقع الرئيسية، ويقوم بالضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم يقوم بالضغط على خيار “خدمات وكالة الضمان الإجتماعي”.

في النهاية يتم الضغط على زر “الاستعلام عن حالة الطلب”.

-سينقلك الموقع مباشرةً إلى صفحة تالية تتطلب منك إدخال بعض البيانات اللازمة للطلب.

ثم يقوم بكتابة رقم السجل المدني، ورقم الطلب، ورمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “استعلام”.

ستظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بحالة الطلب.

الحالات المستحقة لتكرار صرف المساعدة المقطوعة

يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط في العام، ولكن هناك بعض الفئات التي تستحق صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى، وهذه الفئات هي:

الأشخاص الذين لا يمتلكون أي دخل أخر.

الأشخاص الذين يعانون من عجز مؤقت.

أهمية مقطوعة الضمان الاجتماعي

مساعدة الأسر الفقيرة.

القضاء على الفقر.

توفير حياة كريمة للمواطنين.

توفير متطلبات الأسر المحتاجة من مأكل وملبس ومشرب.

قدمنا لكم حالات طلب المقطوعة وأبرزها المساعدة المقطوعة مراجع بالتفصيل وماذا تعني.