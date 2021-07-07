إعلان نتائج النقل الخارجي 1443 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور وكيفية الاستعلام عن النتائج

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عمر شويل - جدة إعلان نتائج النقل الخارجي، تتصدر مؤشرات جوجل، نتائج النقل الخارجي 1443، للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك لسد الاحتياج التعليمي بين مناطق السعودية، وذلك عبر نظام نور، وقد أعلنت وزارة التعليم أنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا للعام الحالي، وذلك بعد أن تم استكمال بعض التعديلات لجميع القطاعات التعليمية، وتقديم بعض الدورات التدريبية للتطوير من مهنة التعليم لبعض من المعلمين والمعلمات.

إعلان نتائج النقل الخارجي 1443

قد أكدت وزارة التعليم في بيان لها قد نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” وذلك لأنها تحرص على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـــ، وذلك لسد العجز الموجود داخل الوزارة، فقد استجابت الوزارة إلى رغبة المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي

الدخول على موقع نظام نور.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول على نظام نور.

ثم يتم تسجيل الدخول.

يتم الدخول على أيقونة “خدمات شؤون المعلميين” .

. ثم يتم اختيار أيقونة “ الاستعلام عن حركة النقل الخارجي” .

. يتم النقر على أيقونة “عرض” حتى يتم عرض نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443.

حتى يتم عرض نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443. ثم يتم النقل إلى أيقونة “تم نقلك” وذلك في حالة الموافقة على طلب النقل.

نظام نور

أكدت وزارة التعليم السعودية على أن النقل الخارجي يكون بمثابة تحقيق لرغبة الكثير من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها، وذلك لأنه تم توافر لدى الوزارة إمكانات وموارد تطبيقاً لذلك، وذلك رغم الظروف الراهنة لجائحة فيرس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأنها قد أعلنت على ذلك عبر موقع نظام نور، وقد أكدت الوزارة على أنها تثق كل الثقة في المعلمين والمعلمات من حيث تقديرهم للمصلحة الأولى للعملية التعليمية، وحرصهم الشديد على أداء رسالتهم التعليمية والتربوية السامية والجليلة للطلاب والطالبات، وتشيد بمجهودهم الكبير في ظل هذه الظروف لخدمة وطنهم وخدمة التعليم من أجل بناء جيل جيد ومتميز للمستقبل.