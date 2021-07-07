خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442 رابط وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة تسجيل جديد في حساب المواطن 1442، برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي خصصتها الحكومة السعودية لأسر المواطنين السعوديين، الذين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحسينات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، ويعد الهدف الأساسي من التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية هو توزيع الدعم الحكومي للفئات المستحقة، بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

تسجيل جديد حساب المواطن 1442

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1442؛ حيث يقوم المواطن المستحق لدعم حساب المواطن، وتنطبق عليه شروط حساب المواطن بالتسجيل في حساب المواطن برقم الهوية وتسجيل البيانات الشخصية، لذلك من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على أيقونة تسجيل جديد في حساب المواطن. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة. العمل على تسجيل بيانات التابعين. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. العمل على رفع المستندات المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

بعد الانتهاء من التسجيل في حساب المواطن سيتم إشعار المستخدم برقم المعاملة عبر رقم الجوال المسجل، عندها يقوم المستخدم بإدخال رقم المعاملة “كلمة المرور” في الحقل المخصص، وإعادة إدخال رمز التحقق واسم المستخدم، عندها تكون تمت عملية التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية بنجاح.

شروط الأهلية 1442

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطن تسجيل جديد حساب المواطن 1442، من أبرزها:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في السعودية.

يشترط ألا يكون المتقدم مسجون أو موجود بدار الإيواء الحكومية.

يجب تقديم ما يثبت استقلالية المتقدم في حالة تجاوز عمر 18 عام، كعقد الإيجار أو ما يثبت السكن الجامعي أو الكليات والمعاهد العسكرية.

متطلبات تسجيل جديد حساب المواطن 1442

يتطلب تسجيل جديد حساب المواطن 1442 إرفاق بعض المستندات، التي تثبت استحقاق المواطن لأهلية حساب المواطن، منها:

ما يثبت قيمة الدخل الشهري.

مستندات بقيمة الدخل الإضافي.

ما يثبت راتب الزوجة.

كارت العائلة.

بطاقة الهوية الوطنية.

حساب بنكي نشط.

بطاقة الأحوال الخاصة بعائل الأسرة السعودية.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن أمام المستفيدين إمكانية الاستعلام عن موعد صرف الدعم الشهري المخصص، وذلك من خلال:

زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، و تسجيل جديد حساب المواطن .

أو من خلال التسجيل في حساب المواطن في حالة وجود حساب شخصي.

حيث أن البرنامج يعلن عن نتائج الأهلية للدورة المقبلة في نهاية الشهر “التقويم الميلادي”؛ لكي يتحقق المستفيدين من نتائج الأهلية.

موقف الزوجة من حساب المواطن 1442

ردًا على استفسار أحد المواطنات السعوديات، أعلن حساب المواطن على حسابه الشخصي على تويتر أنه بمجرد تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة بعد الزواج تصبح تابع غير مؤهل في حساب ولي الأمر “الأب” نتيجة لذلك لابد من إضافتها كتابع في حساب الزوج، وذلك من خلال التسجيل في حساب المواطن الشخصي للزوج؛ لكي تستفيد من دعم حساب المواطن للدورة القادمة.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن في تغريده على تويتر “أحد مواقع التواصل الاجتماعي” أنه يمكن تعديل رقم الجوال في برنامج حساب المواطن من خلال تسجيل جديد حساب المواطن 1442، واتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. النقر على بيانات المستفيد. العمل على تعديل رقم الجوال وتسجيل الرقم الجديد. النقر على تأكيد التغيير.

هل يتم النظر إلى القروض أثناء احتساب دعم حساب المواطن

ردد بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن استفسار هل يتم النظر إلى القروض أو التعاملات المالية أثناء احتساب دعم حساب المواطن للمستفيدين، وقد رد البرنامج في تغريده على تويتر أنه لا يتم النظر إلى التعاملات المالية والقروض أثناء احتساب الدعم، وأكد على ضرورة تسجيل الراتب الشهري كاملًا بالعلاوات والبدلات، كما يجب الإعلان عن الراتب كاملًا شامل التقاعد والتأمينات.

اعتراض حساب المواطن

يستطيع المستفيدين تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن في حالة عدم الأهلية واستحقاق الدعم الشهري من حساب المواطن؛ حيث يعلن البرنامج عن بدء استقبال طلبات اعتراض حساب المواطن بعد الانتهاء من إيداع الدعم الشهري، ويستمر في استقبال طلبات الاعتراض لمدة 90 يوم.

في حالة الموافقة على اعتراض حساب المواطن، يتم صرف تعويض عن الدعم الشهري بأثر رجعي منذ تاريخ الإعلان عن نتائج الأهلية، وحتى تاريخ الموافقة على الاعتراض، ولكن بحد أقصى خمسة أشهر.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1442

يستطيع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجل في حساب المواطن تسجيل مستخدم جديد من خلال رابط البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، ولكن بعد الإعلان بشكل رسمي عن بدء استقبال طلبات تسجيل جديد حساب المواطن؛ حيث أعلن برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج غير متاح حاليًا.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1442، بالإضافة إلى شروط استحقاق أهلية حساب المواطن، فضلًا عن المستندات المطلوب إرفاقها عند التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية لأول مرة.