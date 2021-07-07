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عمر شويل - جدة بداية الدوام بعد عيد الأضحى 2021 نهاية اجازة عيد الأضحى المبارك , تم الإعلان عن مواعيد بداية الدوام بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية , وهذا مطبق علي كل القطاعات في المملكة العربية السعودية سواء أكانت القطاعات الخاصة أو العامة
بداية الدوام بعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2021
سوف تكون نهاية اجازة عيد الأضحى المبارك في يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة , والموعد الرسمي المحدد لرجوع جميع الموظفين سواء اكانوا موظفين الهيأت أو القطاعات الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية للعمل مرة اخري هو يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة والموافق يوم الاثنين يوم السادس والعشرون من شهر يوليو 2021 , وكما يتجنب العاملين والموظفين الضغوط ويعتبرون اجازة العيد راحة لهم , لكي يستطيعوا الرجوع والدوام علي العمل
اجازة عيد الأضحى المبارك 2021
تختلف مدة اجازة عيد الأضحى من قطاع عمل إلي اخر في المملكة العربية السعودية علي الرغم من استحقاق الجميع للاجازة كاملة وبأجر كامل أذا كانت هناك ضرورة في أي قطاع للرجوع إلي العمل مبكرا قبل انتهاء اجازة العيد فيجب أن يتم التعويض ماليا , كما ذكرنا سابقا فانها تختلف من قطاع لاخر
اجازة عيد الأضحى في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية :
- اجازة عيد الأضحى في القطاعات الحكومة تبدأ من يوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي يوم الخامس عشر شهر من ذي الحجة
- اجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص تبدأ من يوم التاسع من ذي الحجة وتنتهي يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة
- اجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في البنوك تبدأ من يوم السادس من شهر ذي الحجة وتنتهي في يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة مع القطاع الخاص
عدد أيام اجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية 2021
عدد أيام عيد الأضحى المبارك في القطاعات المختلفة المملكة العربية السعودية
- تستمر اجازة عيد الأضحى لمدة عشرة أيام للقطاع الحكومي
- القطاع الخاص أربعة أيام
- الإجازة للبنوك والمؤسسات المالية ثمانية أيام
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