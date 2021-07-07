نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحرس الوطني بالمملكة السعودية وشروط ورابط التقديم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحرس الوطني بالمملكة السعودية، أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد في الثاني والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442هـ، عن طرح عدة وظائف شاغرة بالمملكة في بند التشغيل والصيانة وذلك بوزارة الحرس الوطني ( رجال – نساء)، في عدة تخصصات ومؤهلات وسوف يكون التقديم متاحًا واستقبال التقديمات والطلبات اعتبارًا من يوم الأحد في الأول من ذو الحجة لعام 442هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق الخامس من ذو الحجة لعام 1442 في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني بالمملكة السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن لا يقل عُمر المتقدم عن الثامن عشر عامًا ولا يزيد عن عمر الأربعين عامًا. أن يكون لدية حسن السير والسلوك الطيب، وأن لم يتم الحكم عليه في قضية لعا علاقة بالشرف أو الأمانة. اجتياز جميع الاختبارات مع المقابلات الشخصية. أن لا يكون لديه أي مرض يمنعه من اجتياز الاختبارات، وأن يكون لائق طبيًا. أن المتقدم يكون مشترك بالفعل في برنامج ( ساعد ) للذين يبحثون عن عمل ( للحاصلين على شهادة الثانوية أو دون ذلك ). أن لا يكون المتقدم على معاش التقاعد الاجتماعي من أي جهة حكومية. لابد من ذكر الوظائف المرغوبة للمتقدم التي يريد شغرها حتى لا يتم استبعاد طلب التقديم. لابد من أن تكون اختيار الوظائف قائمة على حسب الوظائف التي كان يعمل بها المتقدم، ويتم تقديم ما يثبت ذلك مع شهادة مصدقة من جهة العمل نفسها، مع ذكر أسم الوظيفة مع تاريخ الخدمة ونهايته، مع بيان التأمين الاجتماعي مع ذكر تقرير خاص بمدة الخبرة. التزام المتقدم بعد الحصول على الوظيفة بالعمل وما يتكلف منه من مهام يومية.

رابط التقديم على الوظائف 1442

أصدرت وزارة الحرس الوطني السعودي رابط رسمي للوظائف الشاغرة التابعة لها، وقد نوهت الوزارة أن الوظائف سيتم التقديم عليها أبتدأً من يوم الأحد 1-12-1442 هـ وستنتهي في نهاية يوم الخميس الموافق 5-12-1442هـ، ولكل من يرى أنه مؤهل لتلك الوظائف عليه التوجه إلى الرابط أعلاه والتقديم عليها، بالتوفيق للجميع .