الهيئة الملكية بالجبيل تهيئ منطقة الحظائر والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية لاستقبال الأضاحي

دوت الخليج – الجبيل أنهت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة خدمات الأملاك خطتها الاستعدادية لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، وذلك بتهيئة منطقة الحظائر والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية، حيث خصصت مسارات للدخول والخروج من المنطقة وتوفير الحواجز اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية بالموقع.

وأكدت الهيئة توفر جميع المستلزمات الخاصة بتقديم الخدمة من قبل مستثمر المسلخ وجاهزيته، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص (أضحية) www.rcj.gov.sa/odhiya والذي يمكن المستفيدين من حجز مواعيد تسليم واستلام الأضاحي تسهيلاً لهم.

كما سيتم استلام الأضاحي الخميس 12 / 12 / 1442، علمًا بأنه سيتم تقديم الخدمة وفقًا للحالة الصحية بتطبيق توكلنا.

الجدير بالذكر أن برنامج “أضحية” هو برنامج مخصص للحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي وهو خاص بالهيئة الملكية بالجبيل ويعد الأول من نوعه في المملكة وذلك لتسهيله من عملية استلام وتسليم الأضاحي تجنباً للازدحام، ولقد وفرت الهيئة الملكية بالجبيل الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة تطبيقه للتأكد من سهولة إجراءات ذبح الأضاحي في مدينة الجبيل الصناعية.

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