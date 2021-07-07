دوت الخليج – جدة داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية ، وصودر 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس ، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية ، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف ، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وأكد “الدقس” أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمانة جدة تصادر أكثر من 2000 جهاز كهربائي بمنزل شعبي تديره عمالة مجهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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