نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور يُتيح تقديم اعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين في المملكة العربية السعودية، وفق بعض الضوابط والشروط والمدة الزمنية المحددة لتقديم الالتماسات والاعتراضات على حركة النقل، وتتم عملية الاعتراض عبر حساب المعلم على نظام نور التعليمي كما وضحت وزارة التعليم السعودية، وسوف يكون حرة إلحاقية للنقل الخارجي بين المحافظات.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي

كانت قد أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي وأتاحت الإعتراض على نتيجة حرجة النقل الداخلي عبر نظام نور وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم الاعتراض:

الدخول إلى موقع نظام نور وفتح الحساب من الملف الأصلي

اختيار خدمات شئون المعلمين

اختيار طلب الاعتراض على النقل الخارجي

تحديد نوع الرد (آلى أو غير آلي).

آخر موعد لتلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي

يتم قبول طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات وفق الضوابط المحددة في الفترة الزمنية المحددة والتي تنتهي في 3 ذو الحجة 1442 ولن يتم الإلتفات إلى الطلبات التي تتم بعد هذا الموعد.

إجراءات النقل الإلحاقية والبيانات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم أنها تقوم بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا في العام الحالي بعد استكمال التعديلات الخاصة بالقطاع التعليمي وتقديم التدريبات لبعض المعلمين في بعض المجالات المطلوبة وذلك لسد احتياجات التعليم وتوفير فرص أكبر للمعلمين ورفع مستوى الكفاءة:

اسم المعلم وإدارة التعليم

الجوال والبريد الإلكتروني

شهادة التخرج

المؤهل الذي تم التعيين عليه

نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

يمكنكم الحصول على نتائج حركة النقل الداخلي من خلال موقع نظام نور باتباع الخطوات التالية