نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان الفوري وبدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل إمكان السريع الذى لا يحتاج لوجود كفيل وأيضاً لايشترط تحويل الراتب حيث تتيح شركة إمكان إمكانية طلب تمويل شخصي سريع وأيضاً إضافي حيث يستطيع المتقدم طلب قرض إضافي فى حالة وجود تمويل آخر قائم ويتميز أيضاً التمويل الإضافي من إمكان بأن التمويل لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن.

شروط تمويل إمكان الإضافي

العملاء السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص وأيضاً العملاء السعوديين المتقاعدين متاح لهم طلب التقديم على التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر الشروط والضوابط التي وضعتها شركة إمكان وهى

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعمل لدى القطاع الحكومي وأيضاً يعمل لدى القطاع الخاص.

وضعت شركة إمكان للتمويل شرط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى طلب التمويل.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم من المتقاعدين يحصل على راتب شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

لابد أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

20 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل طالب الحصول على التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل وكذلك حدد إمكان 60 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم.

العميل المتقاعد يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 عام وقت طلب الحصول على التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل.

45 % هى نسبة الاستقطاع من العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الإضافي لدى إمكان للتمويل.

طريقة الحصول على تمويل إمكان بالمملكة العربية السعودية

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية طريقة سريعة وسهلة من أجل الحصول على التمويل الإضافي من إمكان فكل ما على العميل هو

تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

ثم تأتي مرحلة طلب التمويل بعد تحديد نوع التمويل سواء ميسر أو إضافي.

بعد الموافقة السريعة يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل.

هاتف شركة إمكان للتمويل

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل من شركة إمكان للتمويل ومعرفة المزيد حول ماتقدمة الشركة من منتجات تمويلية متنوعة وميسرة والإجابة على الأسئلة من خلال الإتصال على الرقم 920011038.