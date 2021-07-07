نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور وموعد التظلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، بعد قبول طلبات ورغبات آلاف من المتقدمين بطلبات نقل خلال العام الحالي، وذلك عبر نظام فارس الذي تم تفعيلة في يوم 11/10/1442، وذلك لقبول طلبات السادة الأستاذة بشكل إلكتروني، علما بأن حركات النقل السنوية تتم لتحقيق وضمان نجاح العملية التعليمية، وكذلك تحقيق مصلحة التعليم بشكل خاص وتوفير كافة سبل الراحة للاساتذة كذلك، حيث تتيح لهم الفرصة إختيار الأقرب إلى محل الإقامة، ومن ثم نجد كثافة ملحوظة في البحث عن نتائج القبول المرفقة للطلبات، والتي يترقب ظهورها في 28 من ذي القعدة للعام الهجري الحالي، وسوف نقدم لكم رابط مباشر للاستعلام عنها وهو رابط نظام نور.

نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات

البحث المستمر من قبل كافة الأساتذة المتقدمين في تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1442، والذي يبحثون بصورة مكثفة وواضحة عن رابط نظام نور، والذي يتم من خلالة طرح نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات، والتي يوضحها الجدول التالي

والجدول الموضح يعرض بشكل تفصيلي المواعيد المقررة لكافة حركات نقل المستهدفة للعام الحالي، في الوقت نفسة نجد إن باب التظلمات يقبل الطلبات حتي يوم 3 من ذي الحجة، وذلك من خلال رابط نظام نور وإتباع خطوات التسجيل المعتادة، ومن ثم إدخال بيانات المستخدم السخصية وكذلك تحديد التظلم المرفوع.

خطوات الإستعلام عن نتائج النقل الخارجي

من منطلق تيسير الإستعلام عن نتائج النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، يتم تفعيل رابط نظام نور المنوط بتقديم العديد من الخدمات التعليمية لكلا من الطالب والمعلم، وفي حالة الرغبة لمعرقة نتائج نقل الأساتذة أتبع الخطوات الموضحة