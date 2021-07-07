طريقة التسجيل وشروط القبول لتقديم وظائف الحرس الملكي بالمملكة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل وشروط القبول لتقديم وظائف الحرس الملكي أعلنت رئاسة الحرس الملكي، بالتعاون مع معهد الإدارة، فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة، للتقديم لبرنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، حيث يتم التعيين بعد التخرج علي رتبة عريف، ويتمتع المقبولين بعدة مزايا خلال الدراسة وبعد التخرج، ويبحث الكثير من خريجي الثانوية عن كيفية التقديم، في وظائف معهد الحرس الملكي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك من قبل الإدارة العامة ، التي أشارت إلي وجود وظائف شاغرة بالمعهد، من خلال إعداد برامج تدريبية لهم بعد القبول في الوظائف، ثم يتم التقديم عيها من خلال المنصة الإلكترونية، التي تم إعدادها من اجل التقديم بسهولة، وذلك لمن يرغب في الالتحاق بالحرس الملكي، والذي يحتوي علي مميزات عديدة، لمن يرغب من الاستفادة منها من المواطنين، الذين توافدو علي الموقع الإلكتروني، من اجل التسجيل، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتعرف علي طريقة التقديم والشروط والمستندات وكل ما يخص بالتعيين في وظائف الحرس الملكي.

طريقة التسجيل وشروط القبول لتقديم وظائف الحرس الملكي

هناك مزايا عديدة يستفيد بها الدارس في معهد الإدارة العامة والمتقدم لوظيفه في الحرس الملكي بالمملكة ومنها:

توفير السكن مدة الدراسة. مكافأة شهرية ألف ريال سعودي خلال فترة الدراسة. تامين طبي للدارس. إمكانية العلاج في مستشفيات القوات المسلحة للدراس ووالديه. التعيين علي رتبة عريف فني بعد التخرج. تحسب فترة التدريب بالمعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية.

مميزات العمل بالحرس الملكي

يحق للفرد في اجازة لمدة شهر بالعام. يأخذ الإجازة للمرة الأولي بعد العمل لمدة احدي عشر شهرا. يمكن ضم الاجازات السنوية إلي بعضها لفترة لا تتعدي عام هجري. ثم يمكن تأجيل الإجازة السنوية للفرد، ويسمح له التمديد إذا اعطي أسباب لتأجيل الإجازة. راتب عريف فني الحرس الملكي هو 3270 ريال سعودي، يضاف عليها 125 ريال سعودي بدلات.

شروط التسجيل للعمل بالحرس الملكي

تعبئة طلب الالتحاق بكل دقة من الموقع الإلكتروني. تسجيل البيانات الهوية الوطنية للطالب، دفتر العائلة للوالد، ثم تعبئة باقي الحقول. أن يكون سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ. أن يكون المتقدم حاصلا علي شهادة الثانوية العامة فقط، وليست ثانوية صناعية أو زراعية أو المعاهد الصحية. أداء خبرات القدرات والاختبار التحصيلي الذي يقوم به المركز الوطني للقياس. أن يكون حسن السير والسلوك، وغير محكوم عليه بأي قضية تخل بالشرف. لا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عاما، ولا يزيد عن ثلاثون عاما. لا يقل طوله عن 170 سم والوزن مناسب للطول. ثم يجتاز اختبار المقابلة الشخصية والقبول وفقا للشروط. لائقا طبيا للخدمة العسكرية وسليم من الأمراض. لا يكون موظفا في أي جهة بالمملكة. لا يكون متزوج من غير سعودية. ثم يتعهد بالخدمة العسكرية لمدة اربع سنوات.

طريقة التسجيل للعمل بالحرس الملكي

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للتقديم. ثم قراءة شروط التقدم بعناية، وضع علامة صح علي المربع. ستظهر صفحة البيانات يجب إدخالها بطريقة صحيحة. ذكر جميع الدورات التي حصل عليها، وتحديد رغباته. إدخال البيانات الخاصة بالتواصل به بطريقة صحيحة وعناية. الضغط علي تأكيد. ثم الضغط علي طباعة الاستمارة.

مهام وواجبات الحرس الملكي