نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل شريحة سوا الى جوي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لجوي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل شريحة سوا الى جوي 1442 واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لكافة عملائها داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان كافة عملاء نظام عملاء سوا الانتقال إلى نظام جوي الجديد بخطوات إلكترونية بسيطة، حيث يتميز نظام جوي بتقديمه للعديد من العروض والباقات الممتازة التي تناسب كافة المواطنين، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التحويل ليتمكنوا من الاستفادة من مميزات النظام، وتسهيلاً عليهم سوف نتعرف في حيثيات المقال على طريقة تحويل شريحة سوا الى جوي إلكترونيًا عبر الوقع الرسمي لجوي.

باقة جوي 2021

قامت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً بإطلاق خدمة الانتقال من سوا الى جوي، وهي عبارة عن باقة جوال تم تقديمها عبر منصة رقمية مرتبطة بتطبيق إلكتروني يساعد كافة العملاء في تغيير وتعديل واختيار الباقات التي تناسبهم، لذلك فإن جوّي تقدم تجربة مبتكرة غير مسبوقة في مجال الاتصالات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يتميز نظام جوي بتقديمه للعديد من المميزات التي يحتاج إليها المواطن في يومه، حيث تقدم طرق جديدة لشراء واستلام المشتريات، وذلك إلى جانب تقديمه للعديد من العروض والأسعار التي تمكن العميل من الحصول على أفضل خدمة بأنسب قيمة.

وعلاوة على ما سبق ذكرة فقد قامت شركة الاتصالات السعودية بتوفير رابط المتجر الإلكتروني لجوي، والذي يمتلك جميع خدمات نظام جوي إلكترونيًا، التي تتمثل في شراء وتغيير الشرائح أو الاشتراك في العروض بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

يمتلك المتجر الإلكتروني أيضاً العديد من المميزات الهامة التي تتمثل في سهولة الدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات فيزا أو مدى، كما يتيح لكافة مستخدميه خدمة توصيل الطلبات إلى باب منزلك مباشرة.

طريقة تحويل شريحة سوا الى جوي

يبحث الكثير من عملاء شركة الاتصالات السعودية عن طريقة تُمكنهم من تحويل شريحة سوا إلى جوي، لذلك قامت شركة الاتصالات بتوفير طريقة إلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، فما على العميل سوى اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:

أولاً يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لجوي عبر شبكة الإنترنت.

بعد ذلك يقوم العميل باختيار الشريحة التي يرغب في شراؤها.

ثم يقوم بالضغط على زر “أضف للسلة”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على على أيقونة “استمر للدفع”.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة أخرى بها قسم اختيار الرقم، يقوم المواطن باختيار خدمة “الاحتفاظ برقم من STC”.

بعد ذلك يتم إضافة الرقم الذي يرغب العميل في تغيير باقته، ومن ثم الضغط على التالي.

سيقوم النظام بعد ذلك بإرسال رسالة نصية بها رمز التحقق من الرقم، يقوم العميل بإدخاله للتأكد من الملكية.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة المطلوبة والتي تتمثل في: (العنوان – طريقة التواصل المناسبة – طريقة الدفع المناسبة).

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة بشكل دقيق سيتم تغيير باقة الرقم وسيتم تحديد وقت استلام الشريحة والتوثيق في الشركة.

طريقة تفعيل شريحة جوي

بعد الانتهاء من تحويل واستلام الشريحة بنجاح، ما على العميل الآن سوى تفعيل شريحة جوي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم العميل بفتح علبة الشريحة والبدء في اختيار وتركيب الحجم الذي يناسب جهازه.

بعد الانتهاء من تركيبها سيقوم النظام بإرسال رسالة ترحيبية إلى الجهاز بها رابط تحميل تطبيق جوّي من STC مباشرة.

يقوم العميل بتحميل التطبيق من متجر App Store أو Play Store على حسب نوع الجهاز الخاص به iOS أو آندرويد.

بعد الانتهاء من تحميل التطبيق، يقوم العميل بتشغيله ويبدأ في استخدم نظام جوّي من STC.

ولكن لابد من التأكد من إغلاق شبكة الإنترنت اللاسلكية واستخدام بيانات شريحة جوّي فقط عند الاستخدام.

وبذلك نكون قد انتهينا من رحلتنا حول التعرف على طريقة تحويل شريحة سوا الى جوى 2021، كما تعرفنا على طريقة تفعيل الشريحة بسهولة، في حالة وجود أي استفسارات بإمكانكم تركها في التعليق وسنقوم بالرد في الحال.