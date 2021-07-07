نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور التعليمي الرقمي الإلكتروني للمملكة العربية السعودية- وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هو إحدى أفضل الأنظمة الخاصة بحركة نقل المعلمين بداخل المملكة العربية السعودية، كما إنه برنامج حكومي تم إصداره من خلال وزارة التعليم، لكي يتم متابعة تسجيل الطلاب بالمدارس بداخل المملكة العربية السعودية بسهولة، عن طريق موقع أو بوابة إلكترونية بها كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمدارس والمعلمين، التي تسمح لهم بمتابعة طلبات الالتحاق والتسجيل، وأخيرًا يعرض نتائج وإجراءات النقل الخارجي للمعلمين لسد الاحتياج في عددهم المطلوب بداخل المدارس في المملكة العربية السعودية، من خلال هذا النظام الحكومي الشامل كافة إجراءات النقل والالتحاق تكون إلكترونيًا ومتابعة مسار تلك الطلبات، كما يمكن من خلال هذا البرنامج الرائع عرض النتائج النهائية للفصول الدراسية للفصل الدراسي الأول والثاني بكافة المراحل الدراسية، لكي تشمل منظومة متكاملة تلك الخدمات بأسلوب رقمي حديث يُسهل لكلًا من المعلمين وأولياء الأمور معرفة أو الحصول على بيانات خاصة بطلباتهم بداخل المملكة العربية السعودية، وكذلك نتائج تلك الطلبات عند استخدامهم برنامج نور الذكي الرقمي.

خطوات التسجيل ببرنامج نور للمستجدين

الضغط على الشاشة الرئيسية بالموقع الخاص ببرنامج نور الرقمي الذكي. اختيار رابط التسجيل لولي الأمر. الضغط على إدخال سجل ولي الأمر. ندخل اسم المستخدم. نقوم بالضغط على اختيار طالب جديد. ندخل رقم الهوية للمواطنين حاملي الجنسية السعودية أو الإقامة للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وكذلك صلة القرابة وتاريخ الميلاد. نحدد الصف أو المرحلة الدراسية المقدم عليها الطالب، ويتم ذلك من خلال احتساب العمر للطالب من تاريخ ميلاده. نَدخِل بيانات الطالب من بيانات الاتصال به وكذلك بيانات العنوان الخاصة بالطالب. كما يُمكن تسجيل الطالب في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي من خلال فقط الموقع الإلكتروني لبرنامج نور الرقمي الذكي التعليمي.

الخدمات التي يوفرها نظام نور الرقمي الذكي للتعليم

برنامج نور يعد برنامج ربط شامل متكامل، لكل ما يخص المدارس من تسجيل طلبات الالتحاق وكذلك إجراءات النقل من مدرسة إلى أُخرى، ومتابعة نتائج تلك الطلبات. يوفر معلومات لأولياء الأمور، لمعرفة نتائج أطفالهم أو الطلاب في كافة المراحل المختلفة، كما أنه ينقل تلك النتائج للطلاب ويرسلها إليهم عبر الرسائل الإلكترونية. يساعد على تسهيل مراجعة النتائج مع المعلمين والمعلمات إلكترونيًا، وذلك لمعرفة مستوى الطلاب لديهم بالمدرسة. يُمكن أولياء الأمور من تسجيل أطفالهم أو طلبات الالتحاق بالمراحل المختلفة دراسيًا، دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي للمدرسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي الرقمي الذكي، يقدم خدمات معرفة كافة النتائج للامتحانات والاختبارات لكافة المراحل الدراسية المختلفة.

ومع تلك الظروف التي يعيشها العالم الآن من COVID19، فقد لجأ العالم إلى استخدام تقنيات ذكية عن بُعد واستخدام الذكاء الصناعي، وكذلك التعليم عن بُعد، لذلك يعد برنامج نور الرقمي الذكي هو أول نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية لبرنامج يحمل كافة البيانات والخدمات الخاصة بالتعليم بداخل المملكة العربية السعودية، تلك الخدمات التي يستفيد منها أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في الالتحاق والحصول على نتائج الالتحاق، لأن به كافة البيانات الخاصة بمعلومات النقل للطلاب والمدرسين، ويعتبر هو تحول نوعي للتعليم بداخل المملكة العربية السعودية، فبرنامج نور هو الركيزة الأساسية لهذا التحول الإلكتروني الرقمي للتعليم بالمملكة العربية السعودية.