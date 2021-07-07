نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا ومصرف الراجحي لاند كروزر 70 تقسيط بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت عروض تويوتا ومصرف الراجحي إطلاق مرحلة جديدة طالت عدد من الموديلات أبرزها تقسيط لاند كروزر 70 بدون مقدم على دفعات تصل إلى 60 شهرًا وفق عدد من الشروط والضوابط التي أعلن عنها بنك الراجحي مؤخرًا.

مواصفات لاند كروزر 70

تعتبر تعتبر تويوتا لاند كروزر الفئة 70 واحدة من أفضل مجموعة السيارات العالمية التي بدأت شركة تويوتا في انتاجها منذ عام 1984 والتي حلت محل الفئة لاند كروزر 40 وتميزت بالأداء القوي والثابت خاصة على الطريق الوعرة والمنحدرات الجبلية ما جعلها بحق أسطورة الدفع الرباعي.

تأتي السيارة في طرازين الأول ببابين فقط والآخر بأربعة أبواب حيث تأتي مع محرك بسعة 4 لتر، ذو 6 اسطوانات، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وهذا المحرك بقوة ،228 حصانًا ولديه قدرة عزم دوران أقصى تصل إلى 360 نيوتن في المتر مع قفل مركزي لأبواب السيارة.

سعر لاند كروزر 70 في السعودية

تأتي السيارة في 12 موديل مختلف لكل طراز منها مواصفات تختلف بعض الشيء عن الطراز الآخر لكنها تتفق جميعا في المواصفات الأساسية حيث يبدأ سعر أول موديل منها عند 130 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة ويصل سعر الفئة الأخيرة منها 160 ألف ريال.

تفاصيل عروض مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي إمكانية تمويل السيارات الجديدة بدون تحويل الراتب حيث يتضمن العرض دفع 5% كدفعة مقدمة و1% رسوم إدارية مع قسط شهري منخفض حيث تصل الدفعة الأخيرة حتى 35 % فيما يبدأ معدل النسبة السنوي شاملة التأمين من 7.84%.

أما في حالة تحويل الراتب يتم التقسيط بدون دفعة أولى وبرسوم إدارية تصل إلى 1% فيما تصل الدفعة الأخيرة حتى 40% بينما يبدأ معدل النسبة السنوي شاملة التأمين من 6.48% وفي جميع الأحوال يتم التقسيط على 60 شهرًا كحد أقصى.

وتسري عروض تويوتا ومصرف الراجحي حتى نهاية شهر يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب مع تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف.

يذكر أنه يمكن الحصول على العديد من عروض شركة تويوتا ومصرف الراجحي من خلال الدخول على موقع تويوتا السعودية ثم اختيار عروض السيارات ومن ثم اختيار عروض الراجحي واختيار العرض المناسب والاطلاع على الشروط ثم تقديم طلب التمويل.