ميزة مبتكرة عبر أمازون stc تتيح إمكانية شحن بطاقات سوا

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عمر شويل - جدة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطورات من ميكنة المصالح والوزارات، فقد ظهرت العديد من المنصات الخدمية للمواطنين التي يمكن أن يستفاد منها خاصة بعد التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030، فقد أتاح أمازون من خلال الموقع الإلكتروني لأمازون أو تطبيق أمازون، stc تتيح إمكانية شحن بطاقات سوا عبر أمازون السعودية، فقد أطلقت stc بالتعاون مع أمازون السعودية ميزة مبتكرة لعملائها من مشتركي الباقات مسبقة الدفع “سوا”، والتي تتيح لهم إعادة شحن الرصيد مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق أمازون.

الشراكة بين stc وأمازون السعودية:

ومن الجدير بالذكر فقد تم تطوير هذه الخدمة بالشراكة بين stc وأمازون السعودية لتضمن عمليات الدفع التي تتم من قبل الأشخاص المستفيدين تتميز بالسرعة وسهلة ومريحة، وتتوفر خدمة إعادة الشحن باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن للعملاء تحديد خيار إعادة شحن الهاتف الجوال سواء عبر تطبيق أمازون أو موقعها الإلكتروني ، ثم إدخال رقم شريحة “سوا” المراد إعادة شحنها، وإتمام الخطوات إلكترونيًا وبكل سهولة، والدفع عبر بطاقة الخصم أو الائتمان أو عبر بطاقة هدايا أمازون السعودية، وفي حال الرغبة بإعادة شحن الخط لأحد الأصدقاء أو فرد من العائلة، يمكن للعملاء ببساطة إدخال رقم الجوال، وإدخال مبلغ إعادة الشحن المطلوب.

الميزات والخدمات الرقمية:

ونذكر من خلال هذا المقال أن فيصل العتيق الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ channels by stc، الذراع البيعي والتوزيعي لمجموعة stc، إن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهاتف الجوال عبر أمازون السعودية يعتبر إضافةً قيّمةً إلى مجموعة الميزات والخدمات الرقمية التي توفرها المجموعة للعملاء لتقديم تجربة عملاء فريدة من نوعها، ويأتي هذا النوع من الشراكات تأكيدًا على الريادة في عمليات البيع والتوزيع ومكانة المجموعة في هذا السوق، والاستمرار في خلق وابتكار قنوات جديدة للبيع والتوزيع، وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن نسعى دائمًا إلى البحث عن طرق جديدة بهدف توفير جميع الاحتياجات اليومية بأبسط الطرق لعملائنا في المملكة العربية السعودية، ونحرص أيضًا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لهم.

توفير خدمات سهلة ومريحة:

فقد أكدت شركة أمازون من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر”تويتر” عن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد الهواتف الجوالة لبطاقات “سوا” على أمازون السعودية، التزامنا المستمر بتوفير خدمات سهلة ومريحة لعملائنا في المملكة، كما تُعَد هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تسهيل احتياجات الدفع لعملائنا”.