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عمر شويل - جدة رابط تسجيل برنامج ساعد هو الرابط الذي يساعد الشباب السعوديين على أن يبحثوا عن فرص العمل من خلال تسجيل بياناتهم في هذا النظام، ويعتبر من الأنظمة الإلكترونية التي تتيح إلى الشباب الحصول على فرصة عمل في الوظائف التي تقدمها الحكومة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على رابط ساعد وكيفية التسجيل في هذا البرنامج.

نظام ساعد

يعتبر من الأنظمة التي طرحتها وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية حتى يتمكن الشباب من خريجي المؤهلات العليا والثانوية العامة أن يحصلوا على فرصة عمل.

حيث يتم تسجيل بياناتهم على موقع ساعد ثم يتم ترشيحهم إلى الوظائف الشاغرة، ويوفر هذا الموقع الكثير من الجهد والوقت في البحث عن فرصه عمل حكومية.

كيفية التسجيل في برنامج ساعد

يتم التسجيل في هذا البرنامج من خلال مجموعة من الخطوات وهي:

قم بالدخول إلى رابط التـسجيل في برنامج ساعد ثم يتم الضغط على تشغيل جديد.

يدخل المستخدم جميع البيانات الخاصة به مثل الجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

قم بالضغط على أيقونة استمرار.

يتم إدخال جميع البيانات التي يطلبها البرنامج ومنها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان.

يدخل المستخدم جميع البيانات التعليمية مثل الدرجة العلمية وتاريخ التخرج.

يتم إرفاق صورة من شهادة المؤهل.

يجب المستخدم على جميع الأسئلة التي يطرحها البرنامج سواء كانت باللغة الإنجليزية أو تخصص الحاسب الآلي.

يدخل المستخدم بياناته وخبراته السابقة أن وجدت.

يتم أدخال البيانات التي تخص الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

حفظ جميع البيانات التي تم إدخالها وانتظار الرد على المتقدم.

رابط تسجيل برنامج ساعد

يمكن لجميع الأفراد من شباب المملكة العربية السعودية أن يقوم بالتسجيل في برنامج سـاعد من خلال هذا الرابط المباشر eservices.mcs.gov.sa الذي يساعد جميع الباحثين عن فرصة عمل بمجرد أن يقوم بإدخال بياناتهم على هذا البرنامج وينتظروا الرد في أقرب فرصة.

في نهاية حديثنا عن رابط تسجيل برنامج ساعد نكون قد تعرفنا على كيفية التسجيل في برنامج سـاعد ووضحنا نظام ساعد، وكيف يمكن التسجيل في هذا البرنامج.