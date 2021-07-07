نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور // والتعليم تدرس حركه إلحاقية لمن تقدم العام الماضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الخارجي والمقرر إعلانها يوم الخميس 2021/07/08، وفقاً للخطة الزمنية المقررة من قبل وزارة التعليم من أهم موضوعات البحث من قبل المعلمين المتقدمين في الحركة هذا العام، والراغبين في النقل الذي يحقق لهم الأفضلية والراحة التي تجعلهم يؤدون بكفاءة أكبر، وهو الهدف الرئيسي الذي من أجله أطلقت وزارة التعليم الحركة واليوم يبحث المعلمون عبر نظام نور التعليمي عن النتائج، وكلاً منهم يأمل في أن يرى عبارة ” تم نقلك” التي تظهر للمقبولين، والذي تم قبول نقلهم وفيما يلي رابط نظام نور التعليمي، وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي.

رابط نظام نور نتائج حركة النقل الخارجي 1442

دخول نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خدمة شئون العاملين. احتيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي. سوف تظهر لك نتيجة الطلب أما ” تم نقلك ، لم يتم نقلك”.

وزارة التعليم السعودية تعطي أمل جديد

قالت أبتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن الوزارة حرصاً منها على مصلحة المعلمين فأنها تدرس عمل إجراء نقل إلحاقية للمعلمين الذين تقدموا للنقل العام الماضي ولم يوفقوا، وذالك بعد عمل بعض الترتيبات للقطاعات التعليمية، والهدف من ذالك كما صرحت الشهري هو تعظيم الاستفادة المثلى من المعلمين في سد الاحتياجات في بعض الأماكن، وكذالك أعطاء فرص جديد للنقل بين المعلمين.

موعد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

وفقاً للبرنامج الزمني لحركة النقل الخارجي فأنه بمجرد إعلان النتائج، سوف تتيح الوزارة التظلم للمعلمين الذين لم يشملهم النقل في الفترة من يوم الخميس 2021/07/08 الموافق 1442/11/28، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/12/03 القادم، وأن الوزارة تتعامل بشفافية ووفق معايير محددة في النقل، ولكن من يجد له حق فأن الوزارة ستدرس طلبه ويتم الرد عليه فوراً.

الهدف من حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

تهدف وزارة التعليم السعودية إلي أن تجعل المعلم والمعلمة يعمل في جو من الراحة النفسية، والعمل في مكان قريب من الحي الذي يعيش فيه، وذالك من أجل أن تدفع المعلمين أن يعطوا أقصة مجهود في العمل، وهو الهدف من الحركة الداخلية أو الخارجية للمعلمين.