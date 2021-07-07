نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442 من نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442 يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية علي شبكة الأنترنت في الوقت الحالي وذلك لأن يحصلون علي نتيجة حركة النقل بمجرد إن تقوم وزارة التعليم السعودية بالإعلان عنها من خلال موقع نظام نور التعليمي.

نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأنة سيتم الإعلان عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم وقد أوضحت الوزارة بأنة يجب علي جميع المتقدمين أستكمال باقي أجراءات التقديم بداية من يوم الخميس الموافق 28 ذو القعدة وحتي يوم الأحد الموافق الثالث من ذو الحجة حيث سيتم تطبيق النقل بداية من يوم الثامن من ذو الحجة.

طريقة تحديث بيانات المعلم من نظام نور

يستطيع المعلم إن يقوم بتحديث البيانات الشخصية له من خلال موقع نظام نور عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي:

الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك يكتب المعلم رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.

يقوم باختيار من القائمة طلب تعديل البيانات.

يعرض له البيانات الحالية.

يكتب البيانات المراد تعديلها في النموذج المخصص.

بعد ذلك يقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة منة.

يقوم بمراجعة كافة البيانات.

الضغط علي زر الإرسال.

طريقة إنشاء حساب في نظام نور 2021

لأن يتم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع نظام نور الإلكتروني يجب علي المعلم إنشاء حساب علية حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الولوج إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية تسجيل جديد.

بعد ذلك يقوم المعلم بكتابة الاسم ثم رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

كتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

بعد ذلك يقوم المعلم بتحديد كلمة سر لحسابة.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

النقر علي زر التسجيل.

طريقة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نظام نور من خلال القيام ببعض الخطوات وهي: