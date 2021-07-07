نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحي 1442 للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص.. ومتى تنتهي الإجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الأسئلة تتوالى حول موعد اجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في المملكة العربية السعودية، وآخر ما قررته الحكومة عن عدد الأيام الإجازة للاحتفال بالعيد مع الأسر، ونتعرف الآن كيف يمكن للمسلم أن يحتفل بالعيد في ظل ظروف الكورونا ويستمتع بأحسن الأوقات دون مساسه بضرر، وإليكم في التالي موعد إجازة عيد الأضحي 1442.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442

إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية تكون في القطاع الحكومي أكثر من عدد أيام إجازة القطاع الخاص، حيث اجازة الحكومة تبدأ من يوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق بالهجري 5 ذو الحجة حتى انتهاء الإجازة يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 الموافق الهجري 16 ذي الحجة 1442.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المملكة للموظفين في القطاع العام 11 يوم وهي فرصة سانحة لقضاء وقت ممتع.

توقيت عيد الأضحى 2021

اجعل عيد الأضحى فرصه يتقبل الله دعاء وشارك بالأضحية كل محتاج من المسلمين، فهو يوم الرحمة يوم الثواب العظيم لا تجعلوا ينتهي دون الفرح والاستمتاع بهذا اليوم بكل ما فيه من بداية اليوم الأول من ذو الحجة وتأخذ ثواب صيام الدهر، فإنهم الأيام العشر التي ضاعفت فيها العمل الصالح فلا تفرط يوم في العبادة وحاول أن تكثر الصلاة على النبي والاستغفار، فما أعظمها أيام التي من العام للعام.

متى يوم عرفة 1442

يوم عرفة هو يوم التقوى والمغفرة يوم تتلألأ الشوارع وتتزين الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فتجد منذ تشرق الشمس تسمع اصوات العصافير تكبر وأجواء الفرحة بكل مكان، وسماع صوت التكبيرات مع مشاهدة الأطفال وهم يتمنون لبس العيد الجديد، وتجد جميع البيوت مزينة بالمصابيح والبالونات الملونة، والجزارين في الشوارد يبيعون اللحم والجميع في فرحة عارمة، ويوم عرفة هو اليوم السابق لأول أيام العيد وبالتالي هو يوافق يوم 19 يوليو 2021.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى 1442

يجوز للمسلم صلاة العيد في المنزل حسب ما شرع به العلماء ولكن بسبب الأزمة العالمية التي تسببت بها الكورونا، فلا تجعل بهجة العيد تنتهي واحرص على إقامة شعائر الدين الإسلامي وصلاة العيد في جماعة داخل نطاق الأسرة والأصدقاء، ثم الاحتفال بأكل اللحوم المطهوة وصل الرحم بزيارة الأقارب وإلقاء التحية والمباركة على الأهل والجيران وتبادل عبارات المحبة والفرحة عبر الرسائل النصية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.