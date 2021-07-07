نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر من أكثر الخدمات التي بحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية، عادة ما يتم الاستعلام من خلال بوابة أبشر ولكن فى هذه الحالة لابد أن يقوم المستعلم بتسجيل الدخول منصة أبشر، وهناك البعض قد يعانى من الدخول إلى أبشر، لذلك وفرت وزارة العمل بعض الخدمات الإلكترونية ومنها إتاحة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة العمل الإلكترونية، ويذكر أنه يتم الاستعلام بشكل دائم حتى يتمكن الوافدين المقيمين فى المملكة العربية السعودية من دفع رسوم التجديد المقررة عليهم، والتمكن من التجديد بشكل إلكتروني وذلك لكى لا يدخل فى عقوبات وتصل فى النهاية إلى الترحيل، لذلك عبر هذا المقال سنوفر إليكم كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

حيث يستطيع كل وافد موجود في المملكة الاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها، ومعرفة الموعد المخصص للتجديد وذلك قبل انتهاء فترة السريان، وذلك حتى لا يتعرض الوافد للترحيل وفى بعض الأوقات يقوم بدفع غرامات على تأخير التجديد، وأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية استعلام عن صلاحية هوية مقيم بدون أبشر والتأكد من سريان الإقامة باتباع الخطوات التالية.

استعلام عن صلاحية الهوية بدون أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية بطريقتين، استعلام عن صلاحية الهدوية وبدون أبشر، والطريقة الأخرى عن طريقة منصة أبشر الإلكترونية وسوف نوفر كلا الطريقتين لتسهيل خطوات الاستعلام.