خطوات تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي الأسر المنتجة 1443

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عمر شويل - جدة ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية لمعرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدهم على تسجيل الدخول إلى برنامج ريف لدعم الأسرة الريف لكي يتمكنوا من الاستفادة من الدعم المقدم لهم، لهذا سوف أوضح لكم من خلال مقال اليوم أهم خطوات تسجيل الدخول للبرنامج والشروط المطلوبة للتسجيل، حيث يقوم هذا البرنامج بصرف الدعم بدأ من أول أيام الشهر حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهذا الموعد تم تحديده بشكل دائم لجميع المواطنين الذين يستفيدون من دعم برنامج ريف وفق ما أعلن بشكل رسمي.

خطوات تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة

يمكن للجميع بكل سهولة تسجيل الدخول إلى البرنامج عبر الانترنت للتسجيل في من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى رابط برنامج ريف الرسمي ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول. في الخطوة التالية تبدأ بكتابة اسم المستخدم وتضيف كلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط على تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

يمكن التعرف على شروط التسجيل في منصة للأسر المنتجة عبر الانترنت وجاءت كالتالي:

أولاً يجب أن يقوم هذا الشخص المتقدم لا يقل عن 21 عام، ولا يوجد لديه أي وظائف في القطاع الخاص أو العام قبل ذلك.

ينبغي عليك الالتزام بالشروط الصحية والفنية، وأن يكون سعودي الجنسية أما في حالة أنه غير سعودي ينبغي أن يكون حمل بطاقة التنقل.

الدخل الشهري الخاص بهذا المتقدم لا يزداد عن 6000 ريال سعودي مع أهمية تواجد حساب بنكي نشط ومسجل.

يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم مهتم بالزراعة مع وجود وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية.

خطوات التواصل مع برنامج ريف

يوجد العديد من الطرق المختلفة لجميع الأشخاص المستخدمين للتواصل مع برنامج ريف من خلال الرقم الموحد 19930 بدايةً من الساعة الثامنة صباحا وحتى 4 عصراً، يمكنك أيضاً التواصل معهم من خلال الحساب الرسمي الموجود عبر موقع تويتر @ReefSaudi بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت السعودية.