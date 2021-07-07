نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحرس الوطني السعودي وشروط وظائف الحرس الوطني وبعض الوظائف المتاحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحرس الوطني السعودي يعتبر أحد أهم فروع القوات العسكرية السعودية كما انها وزارة سيادية تعمل على مساندة الجيش السعودي. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة. وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود. اما عن نائب الوزير فهو عبد المحسن عبدالعزيز التويجري.

وزارة الحرس الوطني السعودي

تعاون وزارة الحرس الوطني وزارة الداخلية السعودية في الحفاظ على أمن الحج لسنوات طويلة إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الصحية في مساندة وزارة الصحة. الدفاع عن أراضي وحدود المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد بالإضافة إلى حماية مقدسات الدولة.

وظائف جديدة بوزارة الحرس الوطني

تعلن الوزارة عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة في تخصصات متنوعة لحملة كافة المؤهلات (بكالوريوس، دبلوم، ثانوية فما دون) للرجال والنساء علي بند التشغيل والصيانة.

شروط الوظائف الجديدة بالوزارة

أولا يجب أن يحمل المتقدم أو المتقدمة الجنسية السعودية. ثانيا أن يكون العمر ما بين ال 18 وال 40 عاما. ثالثا أيضا يجب اجتياز المقابلة الشخصية. رابعا اجتياز الكشف الطبي بمعنى أن يكون لائقا طبيا. خامسا أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وليس لديه أي حكم في قضية مخلة بالشرف. سادسا وعلي المتقدم ان لا يكون محال للتقاعد من أي جهة حكومية. سابعا الالتزام بالممارسة الفعلية والقيام بالمهام الوظيفية للوظيفة المتقدم لها. ثامنا يجب أن تكون أي خبرات سابقه بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها ولا بد من ان يتم إثباتها بشهادة موثقة من الجهة التي عمل بها. تاسعا ويتم ذكر تاريخ بداية ونهاية الخدمة إضافة إلى ذلك إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل. عاشرا يجب تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها وفي حالة التسجيل بأكثر من وظيفة يترتب علي ذلك استبعاد طلب التوظيف بالكامل. أضف الي ذلك يجب على المتقدم أن يكون مسجل تحديدا ببرنامج (ساعد) للباحثين عن العمل وذلك لمن يحمل مؤهل الثانوية وما دون ذلك.

طريقة التقديم لوظائف الوزارة:

يبدأ التقديم على موقع وزارة الحرس الوطني من الأحد القادم 1/ 12/ 1442 هجريا ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/ 12/ 1442 هجريا الساعة 11:59 مساءً.

بعض الوظائف المتاحة بوزارة الحرس الوطني: