نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وتسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي “رجال ونساء” على بند التشغيل والصيانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وتسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني job.sang.gov.sa على بند التشغيل والصيانة بشرط التسجيل برنامج “ساعد للباحثين عن العمل” حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي منذ أيام قليلة عن بدأ التقديم والتسجيل على وظائف وزارة الحرس الوطني بالمملكة، كما حددت الوزارة الجدول الزمني للتقديم والذي يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الأول من شهر ذي الحجة 1442، الموافق 11 يوليو 2021، هذا وهذه الوظائف بوزارة الحرس الوطني متاحة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، كما صرحت وزارة الحرس الوطني السعودي عن تنوع التخصصات بتلك الوظائف الشاغرة، وكذلك يمكن استقبال طالبات المتقدين من حملة المؤهلات المختلفة، ومؤهلات مختلفة، هذا ويستمر باب التقديم والتسجيل واستقبال طالبات الراغبين في الالتحاق بوزارة الحرس الوطني حتى نهاية الدوام ليوم الخميس 5 ذي الحجة 1442، الموافق ليوم 15 يوليو 2021، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

شروط التقديم للالتحاق بوظائف وزارة الحرس الوطني السعودي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحرس الوطني السعودي أعلنت عن شروط وضوابط التقديم والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة والتي أعلنت عنها، وزارة الحرس الوطني، حيث يجب توفر الشروط التالية:

يجب أن يكون الراغب في التقديم للالتحاق بوظائف الحرس الوطني سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. لا يزيد سن الراغب في التسجيل عن 40 عامًا. يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. شرط اللياقة الطبية من شروط القبول بتلك الوظائف، ويجب اجتياز الفحص والكشف الطبي. أن يتمتع الراغب في التسجيل بحسن السمعة والسير والسلوك. ولم يصدر بحق المتقدم حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو حد. لن يتم قبول من كان محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية. طبيعة العمل مهنية، ولن يتم تكليف المتقدم بالعمل الإداري نهائياً، لذل يجب الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها.

رابط تقديم وتسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني السعودي

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم على وظائف الحرس الوطني ينم من خلال رابط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني، وتقديم الخبرة السابقة للمتقدم بالقطاع الخاص، حيث يجب أن تكون الخبرة في طبيعة عمل الوظيفة التي ترغب في التقدم لها، ويجب إثبات الخبرة من خلال شهادة موثقة ومصدقة من الجهة التي كنت تعمل بها، كما يجب توضيح المسمى الوظيفي بشهادة الخبرة، وكذلك تاريخ بدأ ونهاية العمل في الجهة التي اكتسبت منها الخبرة، وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، كما يجب تقديم تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

كيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

ون الجدي بالذكر إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حالة عدم قيام المتقدم لوظائف الحرس الوطني بتحديد الوظيفة التي يرغب في التقدم لها، كما أنه ل يمكن التقديم على أكثر من وظيفة واحدة، كما يُشترط على الراغب في التقديم والتسجيل على وظائف الحرس الوطني أن يكون مسجلًا في برنامج “ساعد للباحثين عن العمل” وذلك لفير خاملي شهادة الثانوية العامة ومن هم دونها.