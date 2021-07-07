نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب مع تمويل إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب مع تمويل إمكان بالمملكة العربية السعودية فتوفر شركة إمكان تمويل شخصي سريع لا يشترط لوجود كفيل وأيضاً لايشترط لتحويل الراتب لدى شركة إمكان ويتميز أيضاً التمويل من شركة إمكان أن العميل يحصل على التمويل خلال دقائق فكل ما عليه هو تحميل تطبيق إمكان والتقديم من خلال التطبيق فقط دون الحاجة إلى بذل الجهد وأيضا وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي إضافي حيث يستطيع المواطن الذى لديه تمويل قائم طلب التمويل الإضافي لدى شركة إمكان كذلك من خلال الهاتف وفي أقل وقت ممكن.

بأقل راتب مع التمويل الشخصي لدى إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هى أحد الشركات الرائدة والتى تسعى لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة وجديدة وأيضاً ميسرة وبكل سهوله يستطيع العملاء الحصول على التمويل وبأقل راتب شهري بالمملكة وتتلخص خطوات طلب التمويل بالآتي

يبدأ العميل الراغب في طلب الحصول على التمويل بتحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل.

ثم تأتي المرحلة الثانية وهي ملئ نموذج طلب التمويل لدى إمكان.

المرحلة الأخيرة هى إيداع قيمة التمويل في حساب العميل.

مزايا تمويل إمكان بالمملكة العربية السعودية

صممت شركة إمكان للتمويل خدمات تمويلية مبتكرة وجديدة وأيضاً ميسرة ولا يحتاج العميل الراغب في الحصول على التمويل أى جهد أو وقت فيتمكن العملاء من طلب القرض الشخصي من خلال تطبيق إمكان على الهاتف

يستطيع العملاء الحصول على قرض إضافي مع وجود قرض آخر قائم.

العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان يتمكن من سداد قيمة التمويل على فترة زمنية تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.

2 مليون ريال سعودي كحد أقصى لقيمة التمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان وذلك للعملاء السعوديين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع شبة الحكومي.

وأيضاً العملاء العاملين بالقطاع الخاص يستطيعوا طلب التمويل الإضافي بحد أقصى 1500000 ريال سعودي.

شروط التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح لشريحة كبيرة من العملاء السعوديين والمتقاعدين ولكن بعد توافر الشروط التالية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

لابد أن يكون المواطن المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

20 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل.

هاتف شركة إمكان للتمويل

يستطيع المواطن المتقدم الحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمات والمنتجات التمويلية التى تقدمها شركة إمكان للتمويل من خلال الإتصال على الرقم 920011038.