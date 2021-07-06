نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة البلاغ الكيدي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة البلاغ الكيدي في السعودية حيث يعتبر البلاغ الكيدي اعتداء صارخ على الفرد والمجتمع، فيحتاج الوافد إثبات كيدية بلاغ التغيب عن العمل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، حتى يتمكن العامل الوافد من إثبات حقه بالطرق الشرعية والقانونية، وحتى لا يقع ضحية استغلال ضعاف النفوس ويسمح للعامل الوافد بإسقاط بلاغ الهروب واثبات حقه بالقانون.

ما هي عقوبة البلاغ الكيدي في السعودية؟

من أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي أن يتم توقيع غرامة تقدر بـ 20 ألف ريال، ضد رب العمل الذي يتقدم ببلاغ غير كاذب (كيدي) بخصوص تغيب عامل عن عملة بالمنشاة، وغرامة تقدر بـ 5000 ريال عند ما يقوم رب العمل بالاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة أو ببطاقة التأمين الطبي الخاصة بالعامل وبأفراد أسرته.

كما أتى بجدول العقوبات عقوبة تقر بـ 10 ألاف ريال سعودي في حلة أن قام رب العمل بمنع العامل من الراحة الأسبوعية، او في أن يزيد رب العمل ساعات العمل عن ساعات العمل الرسمية المنصوص عليها في نظام العمل، دون عمل تكليف بعمل إضافي، ويفرض غرامة قدرها 50 ألف ريال كل من ثبت انه يقوم ببيع تأشيرات العمل أو كان وسيط بيع تأشيرات، ويتم مضاعفة الغرامة بعدد التأشيرات التي تم بيعها، ويتم تغريم رب العمل مبلغا وقدرة 10 الاف ريال في حالة أن قام بإلزام العامل التكاليف والرسوم التي يلتزم بها رب العمل.

متى يكون بلاغ الهروب كيدي؟

يستطيع العامل إثبات أن بلاغ الهروب الكيدي في أن يثبت للجهات المسئولة أنه لم يكن هارباً من العمل ومتغيب عنة، ويقنع المسئولين بسبب عدم حضوره لعملة لسبب منطقي ووجيه، ومن الأسباب التي تقبلها الجهات المسئولة هي:

في حالة إن كان العامل محبوس وتم التبليغ عن هروبه بالكذب.

إذا كان العامل خلال الفترة التي تم التبليغ عن هروبه بها كان تم حجزه في المستشفى لمرضه.

أن يقوم العامل بالتقدم بدعوى قضائية على كفيله تسبق التاريخ الذي تم التبليغ فيه عن هروبه.

ملحوظة: يحق للعمل تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو الكفيل للجنة العلاقات العمالية، الخاصة بوزارة العمل السعودية، لتيسر له رفع دعوى عن الهروب الكيدية لحماية العامل وحفظ حقوقه من أن يبتزه أو يهدده صاحب العمل.

كيف احمي نفسي من بلاغ الهروب؟

يتساءل العديد من العمل عن كيفية أن يحمى نفسه من بلاغ الهروب أو التغيب عن عمله، إذا قام رب العمل بتقديم بلاغ كاذب وكيدي بهروب العامل من العمل، في هذه الحالة على العمل المقيم على ارض المملكة أن يقوم بالآتي:

بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول على الموقع وعمل حساب جديد ببياناتك الشخصية.

أكتب اسم المستخدم الخص بك وكلمة مرور حسابك.

من الدخول على الصفحة الرئيسية قم بأخيار تبويب (الخدمات الإلكترونية).

وندخل منها على خيار (خدمات بوابة الأفراد).

نختار من القائمة الجانبية خيار (طلب إثبات كيدية بلاغ).

قم بكتابة كل البيانات المطلوبة، وأضغط على (حفظ الطلب).

سيقوم المختصين بالوزارة بتعديل حالة الطلب من (حالة مقبول) إلى حالة (تحت الدراسة من قِبل الجهات المختصة).

سيرسل رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بالعامل المقيم ووجوال صاحب العمل مع وضع طلب العامل تحت الدراسة.

كيفية إلغاء بلاغ الهروب من الجوازات؟

هناك بعض أصحاب العمل داخل المملكة يتقدمون ببلاغ هروب لاحد العمال عن طريق تسجيل البلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

وبعد تسجيل البلاغ يتبن لصاحب العمل ان العامل لدية عذر للغياب، فيستطيع صاحب العمل إلغاء بلاغ الهروب لمنع مسائلة العمل قانونياً.

ما هي طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد؟

في ظل القرار الجديد الخاص بعملية البلاغ عن العملة الهاربة، فأنه أتيح إلغاء بلاغ الهروب بطريقة سهلة إذ يقوم

صاحب العمل أو من ينوب عنه، بالذهاب إلى أحد فروع إدارة الوافدين المنتشرة عبر المملكة، ويتم التقدم بطلب

يلغي بلاغ الهروب به الخاص بالوافد العمل لدية، كما يستطيع صاحب العمل التواصل مع إدارة الوافدين لتبين له

إجراءات إلغاء بلاغ الهروب للعامل.

ما هي عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل؟

وضعت المملكة عقوبة مشددة في حالة الهروب من الكفيل. دون عذر مقبول أو سبب مقنع وقد تصل العقوبة الى الغرامة بمبلغ 50 ألف ريال سعودي والحبس لمدة ستة أشهر.

ما هي شروط الإبعاد والمنع الدائم من دخول المملكة؟