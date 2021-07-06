نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021 يعتبر من الأمور التي يهتم بها المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، لأن كل شخص من المقيمين في المملكة له العنوان الوطني الدائم، وسوف نتعرف على هذا العنوان، وكيفية التسجيل فيه 2021 من خلال هذا المقال.
العنوان الدائم في السعودية
وهو العنوان الوطني للمواطنين السعوديين، وهو عنوان موحد وتم تطبيقه وافق إلى قرار مجلس الوزراء السعودي.
حتى يتمكن الشعب السعودي من أن يواكب التطورات الاستراتيجية بالشكل الإلكتروني، ويستكمل البنية التحتية لمستقبل أفضل.
مكونات العنوان الوطني الدائم
يضم العنوان الوطني مجموعة من المكونات وأهمها:
- رقم المبنى وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى كل مبنى سواء كان من النوع التجاري أو السكني، ويكون هذا الرقم مسجل داخل الرمز البريدي ورقم المبنى يتكون من أربعة أرقام.
- رقم الوحدة وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى الوحدة داخل المبنى حيث إنه من الممكن أن يتكون المبنى من مجموعة من الوحدات مثل الأبراج السكنية والعمائر السكنية.
- اسم الشارع وهو الاسم الذي سيتم إطلاقه على المدخل الرئيسي للمبنى.
- الرقم الثانوي وهو الرقم الذي يتم من خلاله تحديث بيانات المبنى.
- الحي وهو الاسم الذي يتم إطلاقها على الحي الذي يتواجد في المنشآت السكنية.
- المدينة وهو الاسم الذي أطلقه على كل مدينة من المدن ويكون متواجد في العنوان.
- الرمز البريدي وهو عبارة عن الرمز المكون من الخامات الخمسة الرقمية التي وكل خانة من هذه الخانات لها مدلول مكان معين.
- الرمز البريدي يتمكن من خلاله الأفراد أن يغطوا المناطق الجغرافية.
كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021
يستطيع الأفراد أن يقوموا بتسجيل العنوان الدائم من خلال مجموعة من الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع العنوان الوطني السعودي الرسمي من خلال هذا الرابط.
- يتم اختيار تسجيل الأفراد.
- قم بالضغط على تسجيل جديد.
- يظهر الشروط والأحكام يتم الموافقة عليها.
- قم بالضغط على تسجيل أفراد.
- وهنا لا بد أن يتم تفعيل الموقع على الهاتف أو الكمبيوتر.
- نقوم باختيار المنطقة واسم المدينة واسم الحي ورقم المبنى المكون من أربعة أرقام.
- قم بالضغط على التحقق من العنوان.
- يتم إدخال رقم الهوية ويتم كتابه الجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الالكتروني.
- يقوم المستخدم باختيار الجنس.
- يتم إدخال مجموعة من المعلومات مثل معلومات المنزل نوع السكن وملكيه السكن والمالك الفعل للسكن.
- يضغط المستخدم على التالي.
- يتم تسجيل الأفراد بالضغط على مربع نعم.
- من الممكن أن يضيف الشخص فرد جديد عن طريق ادخال رقم الجوال والاسم بالكامل والهوية الوطنية.
- يتم اختيار الطريقة التي تناسب المستخدم في تحديد عنوانه.
- يوصل بعد هذا العنوان الموحد الى الشخص بعد أن ينهي جميع الخطوات السابقة ويضغط على أنهاء وارسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.