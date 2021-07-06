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عمر شويل - جدة كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021 يعتبر من الأمور التي يهتم بها المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، لأن كل شخص من المقيمين في المملكة له العنوان الوطني الدائم، وسوف نتعرف على هذا العنوان، وكيفية التسجيل فيه 2021 من خلال هذا المقال.

العنوان الدائم في السعودية

وهو العنوان الوطني للمواطنين السعوديين، وهو عنوان موحد وتم تطبيقه وافق إلى قرار مجلس الوزراء السعودي.

حتى يتمكن الشعب السعودي من أن يواكب التطورات الاستراتيجية بالشكل الإلكتروني، ويستكمل البنية التحتية لمستقبل أفضل.

مكونات العنوان الوطني الدائم

يضم العنوان الوطني مجموعة من المكونات وأهمها:

رقم المبنى وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى كل مبنى سواء كان من النوع التجاري أو السكني، ويكون هذا الرقم مسجل داخل الرمز البريدي ورقم المبنى يتكون من أربعة أرقام.

وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى كل مبنى سواء كان من النوع التجاري أو السكني، ويكون هذا الرقم مسجل داخل الرمز البريدي ورقم المبنى يتكون من أربعة أرقام. رقم الوحدة وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى الوحدة داخل المبنى حيث إنه من الممكن أن يتكون المبنى من مجموعة من الوحدات مثل الأبراج السكنية والعمائر السكنية.

وهو الرقم الذي يتم إعطاءه إلى الوحدة داخل المبنى حيث إنه من الممكن أن يتكون المبنى من مجموعة من الوحدات مثل الأبراج السكنية والعمائر السكنية. اسم الشارع وهو الاسم الذي سيتم إطلاقه على المدخل الرئيسي للمبنى.

وهو الاسم الذي سيتم إطلاقه على المدخل الرئيسي للمبنى. الرقم الثانوي وهو الرقم الذي يتم من خلاله تحديث بيانات المبنى.

وهو الرقم الذي يتم من خلاله تحديث بيانات المبنى. الحي وهو الاسم الذي يتم إطلاقها على الحي الذي يتواجد في المنشآت السكنية.

وهو الاسم الذي يتم إطلاقها على الحي الذي يتواجد في المنشآت السكنية. المدينة وهو الاسم الذي أطلقه على كل مدينة من المدن ويكون متواجد في العنوان.

وهو الاسم الذي أطلقه على كل مدينة من المدن ويكون متواجد في العنوان. الرمز البريدي وهو عبارة عن الرمز المكون من الخامات الخمسة الرقمية التي وكل خانة من هذه الخانات لها مدلول مكان معين.

وهو عبارة عن الرمز المكون من الخامات الخمسة الرقمية التي وكل خانة من هذه الخانات لها مدلول مكان معين. الرمز البريدي يتمكن من خلاله الأفراد أن يغطوا المناطق الجغرافية.

كيفية تسجيل العنوان الدائم 2021

يستطيع الأفراد أن يقوموا بتسجيل العنوان الدائم من خلال مجموعة من الخطوات: