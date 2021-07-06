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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2021. أختص الله عز وجل للمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها. عيدين للاحتفال بهما كل عام. ودائما ما يأتي العيدين بعد مناسبة دينية. تتطلب من المسلمين القيام بأداء عبادة معينة خالصة لله عز وجل. وتنتهي تلك العبادة بالاحتفال بالعيد. فعيد الفطر المبارك يأتي بعد عبادة الصيام في شهر رمضان المبارك. حيث يعد شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الاسلام الخمسة. ثم يحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك بعد اداء مناسك الحج وهو أيضاً الركن الخامس من أركان الاسلام.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية والدول العربية

لكل دولة من الدول الاسلامية، الحرية في تحديد عدد أيام الاحتفال بالعيد السعيد سواء للعاملين بالحكومة والقطاع العام أو العاملين بالقطاع الأهلي والخاص، غير أنه عادة ما عدد أيام اجازة العيد في الحكومة أكثر من ايام اجازة العيد في القطاع الخاص، وسوف نتناول في هذه المقالة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية والدول العربية.

* اجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في السعودية:-

تبدأ اجازة الاحتفال بالعيد في المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الخمي الموافق 5 ذو الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021 وتستمر حتي يوم الأحد الموافق 15 ذو الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021 على أن يعود الموظفين في المملكة لمزاولة أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 ذو الحجة 1442، أي أن اجازة العيد السعيد في المملكة لمدة 10 أيام كاملة.

* اجازة عيد الأضحى في دولة الأمارات العربية المتحدة:-

تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة رسمياً بالعيد وتمنح الموظفين اجازة رسمية اعتباراً من يوم وقفة عرفات الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021 يتبعهاً ثلاثة ايام وهي أيام 21، 22، 23، ثم يعود الموظفين لأعمالهم في اعتباراً من يوم 24 يوليو 2021

* اجازة عيد الأضحى 2021 في قطر:-

تحتفل دولة قطر رسمياً بالعيد بداية من يوم الاثنين الموافق 9 ذو الحجة وهو يوم وقفة عرفات، ويستمر الاحتفال بالعيد حتى يوم الجمعة الموافق 13 ذو الحجة.

* اجازة عيد الأضحى 2021 في دولة الكويت:-

تحتفل دولة الكويت بالعيد السعيد رسمياً بداية من يوم الاثنين 9 ذو الحجة 1442 المواق 19 يوليو 2021 وهو يوم وقفة عرفات وتستمر اجازة العيد حتي يوم الجمعة الموافق 13 ذو الحجة الموافق 23 يوليو 2021.

* اجازة عيد الأضحى في مصر 2021:-

تبدأ اجازة العيد في مصر رسمياً اعتبارا ً من يوم وقفة عرفات وهو الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام حتى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، على أن يعود الموظفين لأعمالهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.