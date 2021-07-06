نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار ملصق رأيك يفرق وطباعة رمز الاستجابة السريع عبر موقع بلدي وموعد فرض المخالفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إصدار ملصق رأيك يفرق الخاص بأصحاب المنشآت وطريقة طباعة رمز الاستجابة السريع QR عبر موقع بلدي، وما هو الموعد الرسمي لتطبيق المخالفة على المخالفين من أصحاب المنشآت؟، نتناول اليوم طريقة إصدار ملصق رأيك يفرق المطلوب من البلديات في كافة محافظات ومدن المملكة، حيث تم إرسال رسالة لأصحاب المنشآت توضح بدء فرض مخالفات عدم وجود ملصق رأيك يفرق، وذلك اعتباراً من نهاية شهر أغسطس المقبل من العام الحالي2021. لذا فما هي إجراءات إصدار ملصق رأيك يفرق وكيفية طباعة رمز الاستجابة السريع أون لاين عبر موقع بلدي.

إصدار ملصق رأيك يفرق لأصحاب المنشآت

للبدء في إجراءات إصدار وطباعة ملصق رأيك يفرق يتم الضغط على الرابط الذي تم إرساله لأصحاب المنشآت، وسوف يتم مباشرة فتح صفحة في موقع بلدي ثم يتم الضغط على ابدأ الخدمة. وفي حال قمت بحذف الرسالة عن طريق الخطأ وبعد الدخول إلى موقع بلدي، يتم إختيار خدمات بلدي ثم خدمات رخص الأنشطة التجارية، ثم النقر على خدمات طباعة رمز الاستجابة السريع من بين عدة خيارات، وسوف يتم فتح الصفحة التي يتم فتحها مباشرة عبر الرابط المُرسل لصاحب المنشأة في الرسالة النصية.

بعد التوجه إلى موقع بلدي لإصدار وطباعة رمز الاستجابة السريع أون لاين ، يتم النقر على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية، وهناك خيارين لتسجيل الدخول إما عن طريق النفاذ الموحد، أو عن طريق منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إذا كان لديك حساب لدى المنصة، ثم يتم إدخال رمز تفعيلي للدخول إلى المنصة والضغط على تأكيد، وبعدها يتم إدخال اسم مقدم الطلب ورقم الجوال والضغط على تحقق، ثم يتم إرسال رسالة بها رمز للتحقق إليك وبعد إدخاله يتم الضغط على تأكيد.

طباعة رمز الاستجابة السريع موقع بلدي

يتم إختيار صفة مقدم الطلب إما يكون مالك أو مدير المنشأة أو مفوض أو مدير حساب المنشأة، ثم يتم إدخال السجل التجاري والضغط على استعراض لتظهر لك المنشأة. يتم الضغط على تقدم لطلب ثم يتم إدخال عدة بيانات منها بيانات الرخصة وبيانات الموقع بالإضافة إلى بيانات المنشأة، ثم يتم تحديد مواعيد العمل وبيانات إضافية، ومن خلال الخانة الخاصة بالطباعة بعد إتمام إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على طباعة، وبذلك تكون قد انتهيت من إصدار وطباعة رمز الاستجابة السريع أو ملصق رأيك يفرق.