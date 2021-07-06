نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المتقاعدين 500 الف بدون ضمانات وبدون كفيل وبدون رسوم للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين بدون ضمانات للمواطنين السعوديين، حيث يسعى الكثير من المواطن المتقاعد للحصول علي قرض شخصي من أحد البنوك، وقد يسعى بنك سامبا السعودي لتوفير صفقة خاصة بالمتقاعدين وتوفير لهم عروض خاصة وباقات تمويلية تم تصميمها لهم خصيصاً ليستطيعوا تحقيق أحلامهم وبناء مشروع يفيدهم بعد التقاعد من الوظيفة الخاصة بهم،حيث يمكنك الآن الإطلاع علي الموقع الرسمي الخاص ببنك سامبا لمعرفة المزيد حول تمويل المتقاعدين والمنتجات التي يقدمها البنك، فالآن نقدم لكم إحدي تمويلات ساميا للمتقاعدين في السطور التالية، تابعوا المقال.

مزايا قرض للمتقاعدين 500 الف ريال من بنك سامبا

تمويل المتقاعدين من سامبا متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وجاز لهيئة الرقابة الإسلامية. يمكن طلب التمويل عبر الهاتف والموافقة فورية بعد التأكد من توافق الشروط. قرض المتقاعدين يصل الي 500 الف ريال سعودي بفترة سداد طويلة تصل الي 60 شهر. معدل ربح ثابت. تأمين تكافلي علي الحياة، حيث يتم إعفاء المقترض من سداد الأقساط في حالة الوفاء أو العجز الدائم. يسقط بنك سامبا مطالبته بسداد أقساط القرض التبقية حسب ضوابط وأحكام بوليصة التأمين. يمكن الحصول علي قرض إضافي وسيولة إضافية لإعادة التمويل مرة أخري. يحصل العميل علي البطاقة الإتمانية لبنك سامبا مجاناً عند الحصول علي التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض المتقاعدين من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا قرض للمتقاعدين يصل الي نصف مليون ريال يتم سدادهم علي مدار 5 أعوام، ولكن هناك عدة مستندات ومتطلبات يجب توافرها لدي البنك، وهي كالأتي:

نموذج طلب تمويل الخير الشخصي من بنك سامبا. صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل المتقدم بطلب الحصول علي التمويل. خطاب من المؤسسة العامة للتأمين أو مؤسسة التقاعد يفيد بالموافقة علي تحويل راتب العميل الشهري الي بنك سامبا.

المؤهلات المطلوبة من اجل الحصول علي قرض بنك سامبا