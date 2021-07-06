رابط وزارة الحج والعمرة بالسعودية 1442هـ ومعايير الاختيار بين الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن موسم حج 1442 الذي ينظره العديد من المسلمين لذلك نقدم لكم رابط وزارة الحج والعمرة والبوابة الإلكترونية للحج والعمرة لمعرفة كافة الاستفسارات الخاصة بالحج، وقد وضعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية 1442 اشتراطات وآلية للتسجيل عبر المسار الإلكتروني للحجاج، كما وضعت معايير يجب أن تراعى في الاختيار لمن سجلوا في بوابة الحج لهذا العام عام 1442هـ والذين تنطبق عليهم أولا الاشتراطات الصحية والتنظيمية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة.

وزارة الحج والعمرة بالسعودية 1442

وضعت وزارة الحج والعمرة بالسعودية معايير للاختيار بين كل من سجل عبر موقعهم الرسمي للحج في عام 1442هـ وتنطبق عليهم الشروط التنظيمية والصحية واليكم المعايير:

تم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين في التسجيل للحج للعام 1442 ابتداء من الساعة الواحدة من مساء الأحد 3 ذو القعدة 1442هـ وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة 1442هـ، وبذلك تتيح الوزارة عشرة أيام كاملة فرصة للتسجيل لكل من أراد الحج.

واليكم رابط التسجيل https://localhaj.haj.gov.sa والذي يمكنكم التسجيل من خلاله خلال أي وقت في الأيام العشرة.

إذا أتميت التسجيل لا يعنى هذا انه تم قبولك للحج ولكن هناك معايير لترتيب وإعطاء أولوية لشخص عن الأخر.

يرجى العلم أنه ليست هناك أولوية للتسجيل المبكر، فالاختيار سيجري بين من سجلوا في البوابة الإلكترونية ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ وتوقيت تسجيله عبر الموقع.

معايير الاختيار بين الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية

كل من سجل عبر بوابة التسجيل الإلكتروني وزارة الحج والعمرة بالسعودية 1442 هـ للحج وتنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية المطلوبة، يوجد عدد اثنان من المعايير يتم من خلالهم الاختيار:

الأول: أن يكون المتقدم بطلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لم يسبق له الحج قبل ذلك مطلقا.

الثاني: مراعاة سن الحاج حيث يتم ترتب السن تنازلياً، ابتداء بمن هم في عمر 65 سنة فمن بعدهم نزولاً، تمكيناً لهم من أداء ركن الحج.

وأخيرا سيبدأ الحجز وشراء باقات الحج الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ

البوابة الإلكترونية للحج والعمرة

نقدم لكم رابط البوابة الإلكترونية للحج والعمرة، أيام قليلة تفصلنا عن موسم حج 1442حيث اقتربت هذه الأيام الفضيلة التي ينظرها العديد من المسلمين حول أنحاء العالم ويزداد البحث الآن عن رابط الحجز الإلكتروني، وتقدم وزارة الحج والعمرة هذا الرابط تسهيلا على الحجاج للاستفسار عن الأسئلة الشائعة الخاصة بالحج.