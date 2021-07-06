شروط تمويل الأسرة الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية ونصيب الفرد بعد تعديله 2021

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عمر شويل - جدة تُوفر حكومة المملكة العربية السعودية، برامج تمويلية عديدة، لحماية الأُسَر الفقيرة ومحدودة الدخل، إذ يُمكن الاطلاع على شروط تمويل الأسرة الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 1442هـ، التسليف سابقًا، التي جاءت لتشمل أكبر قدر ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا، سيّما بعد رفع حدود الراتب الشهري الذي يتقاضاه المواطن أو المواطنة الراغبين في الاستفادة من هذا القرض الميسر بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، ودون فائدة، أو رسوم إدارية، وفي الوقت ذاته يتم سداده على 5 سنوات، بمعدل ألف ريال شهريًّا.

شروط تمويل الأسرة الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 2021

وننشر في السطور التالية، شروط تمويل الأسرة الجديدة من بنك التنمية الاجتماعية 2021م، خدمة للمواطنين الراغبين في تحسين أحوالهم المعيشية، سواء من خلال الشراء المباشر، أو استخدام هذه الأموال توسيع نشاط اقتصادي قائم بالفعل، إذ تأتي الشروط على النحو التالي:

من الممكن أن تتقدم المرأة للحصول على التمويل الخاص بالأسرة، في حالة كانت مُطلقة أو أرملة وتعول أبناء.

عُمر المتقدم للقرض يجب أن لا يزيد على 70 سنة، والكفيل 55 سنة.

والابن يُحتسب ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عُمره 24 سنة ما لم يكن موظفا أو متزوجا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

أما الدّخل الشهري فلا يزيد على 12 ألفًا و500 ريال سعودي، بدلا من 10 آلاف ريال مِن قبل.

وبالنسبة لنصيب الفرد من دخل الأسرة فلا يتعدى 3 آلاف ريال شهريًّا، بدلا من 2000 ريال في السابق، ويُحتسب بقسمة الراتب الشهري الشامل للمستفيد الأول، أو رب الأسرة على عدد الأفراد في الأسرة.

إذا كان عُمر المتقدم يتراوح بين 60 و65 سنة، يكون الحد الأقصى للتمويل 30 ألف ريال، وإذ كان بين 65 و70 سنة، يكون 18 ألف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

وبعد الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف في السعودية 1442هـ، فلا بد من توفير عدد من المستندات المهمة، في حالة الرغبة في الاستفادة من هذا القرض، وهي كالتالي:

توفير رقم الهاتف الجوّال المسجل في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

الهوية الوطنية على أن تكون سارية الصلاحية.

إحضار العنوان الوطني السعودي.

توفير رقم حساب الآيبان.

خطوات التقديم على قرض الأسرة في بنك التسليف

وبعد استيفاء الشروط وتوفير الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، يمكن التقديم بكل سهولة للحصول على هذا القرض، وذلك على هذا النحو: