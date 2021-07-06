بدون فائدة.. أهم شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك

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عمر شويل - جدة حدّدت شركة zain للاتصالات، شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك بالمملكة، إذ يُمكن لأي مواطن أو مُقيم الاطلاع عليها واستيفائها بكل سهولة، لامتلاك أحدث هاتف ذكي، سواء آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد أو هواوي، وذلك دون دفع رسوم إدارية أو فوائد، ما دام العميل يملك بطاقة ائتمانية صادرة عن البنك التابع له، والمشترك في عرض التقسيط مع شركة زين، والبنوك التسع المشاركة في البرنامج، هي: الرياض، وساب، وسامبا، ومصرف الراجحي، والبلاد، والعربي، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والإمارات دبي الوطني.

شروط تقسيط الجوالات من زين السعودية في 9 بنوك

وحتى يستفيد العميل الذي يتبع أحد البنوك التسع التي أعلنت عنها zain من عرض تقسيط الجوالات من زين السعودية، لا بُد من استيفاء عدد من الشروط على النحو التالي:

برنامج التقسيط من زين لا ينطبق على البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.

يُمكن للعميل الاتصال على المصرف التابع له في حالة الحاجة إلى إيضاح أي نقطة أو شيء غير مفهوم في عرض التقسيط.

في حالة رغبة العملي إلغاء عملية التقسيط، وإعادة الأموال لا بد من اتباع سياسة زين.

لا بد من الاتصال على البنك وإخبارهم بالبرنامج في مدة لا تتخطى 48 ساعة من عملية الشراء، حتى يستفيد من برنامج التقسيط بفائدة صفر% مع شركة زين.

أقل قيمة شراء هي 1000 ريال

لا يوجد رسوم إضافية على حامل البطاقة التابعة لأحد البنوك التسع المشاركة في عرض التقسيط من زين.

طريقة الاشتراك في برنامج تقسيط الهواتف الذكية من شركة زين

أما فيما يتعلق بطريقة الاشتراك في برنامج تقسيط الهواتف الذكية من شركة زين للاتصالات في المملكة، فتأتي على النحو التالي: