نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم للأسر المنتجة وربات البيوت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المزارعين عن رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم كذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في التسجيل في منصة ريف وذلك رغبة منهم في الحصول على دعم ريف للاسر المنتجة فمن خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف ومن ثم تسجيل دخول ريف يستطيع الأفراد التقديم للحصول على الدعم المادي للاسر المنتجة بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم.

رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم

تم توفير رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم والذي يستطيع العاملين بالقطاع الريفي الدخول عليه للحصول على الدعم المقدم من البرنامج وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في تحسين أوضاع القطاع الريفي والارتقاء به ويتم تسجيل الدخول وتقديم طلب الدعم من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول ريف

يتم التوجه إلى رابط منصة ريف الإلكترونية الرسمي.

يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن ثم يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم توجيه المستخدم إلى صفحة الحساب الشخصي فور الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتقديم طلب الدعم من خلال الحساب الشخصي الخاص به.

طريقة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة

ينبغي على الشخص الراغب في الحصول على دعم ريف للاسر المنتجة أن يتعرف على طريقة التسجيل في منصة ريف ومن ثم يتاح له تقديم طلب الدعم عبر الحساب الشخصي الذي يتم إنشائه وللتسجيل يجب المرور بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط ريف الرسمي.

التوجه إلى أيقونة إنشاء حساب.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات الشخصية من الراغب في التسجيل كالاسم ورقم الجوال المستخدم وكذلك رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها يتم كتابة رمز التحقق المائي والمرسل على الجوال الذي تم تسجيله ومن ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل.

بهذا يكون المستخدم قد أتم تسجيل الحساب على المنصة الخاصة ببرنامج ريف ويمكنه بعد ذلك تسجيل الدخول لمنصة ريف والبدء في تقديم طلب الدعم بكل سهولة.