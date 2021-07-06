نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في المدرسة الانجليزية العالمية في السعودية ومصاريفها والأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في المدرسة الانجليزية العالمية في السعودية ومصاريفها والأوراق المطلوبة للتقديم ، تعتبر طريقة التسجيل في مدرسة اللغة الإنجليزية الدولية بمكة من أهم التسجيلات التي تهم جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة في مدرسة اللغة الإنجليزية الدولية بمنطقة مكة المكرمة. دورات دراسية مختلفة لجميع الطلاب ، وفي الأسطر التالية سنناقش كيفية التسجيل في المدرسة.

المدرسة الانجليزية العالمية في السعودية

تعتبر المدرسة الإنجليزية الدولية من أشهر المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية للمغتربين الغربيين ، لأنها تتيح للطلاب والطالبات متابعة المسار الأكاديمي العالمي ، وذلك لأن المدرسة توفر دراسات الدبلوم الدولي أو دورات متقدمة ومتطلبات مسبقة والعديد من الخطط الدراسية الهامة ، وهي مفيدة نظرًا للعدد الكبير من الطلاب الذين يطورون المهارات ، توفر المدرسة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.

كيفية التسجيل في المدرسة الانجليزية

توفر مدرسة مكة الإنجليزية الدولية التسجيل للطلاب في العام الدراسي الجديد من خلال خطوات التسجيل التالية:

انتقل إلى صفحة التسجيل الخاصة بالمدرسة الانجليزية.

اكتب الرقم القومي للمواطن أو رقم إقامة المقيم.

انقر فوق التسجيل الآن.

.املأ المعلومات المطلوبة وقم بتأكيد التسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في مدرسة مكة الدولية الإنجليزية

حددت مدرسة مكة الدولية الإنجليزية بعض المستندات المطلوبة للتسجيل في المدرسة وهي:

استمارة طلب كاملة. نسخة معتمدة من الطالب (شهادة نقل / مغادرة أو نسخة) من قبول المدرسة السابقة GRADE 1 وما فوق

عدد 6 صور شخصية حديثة.

أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي أو الإقامة سارية المفعول.

الأصل وصورة من بطاقة هوية الوالدين أو بطاقة الإقامة.

أصل ونسخة من جواز سفر الطالب.

الأصل ونسخة من جواز سفر الوالدين.

أصل ونسخة من شهادة الميلاد.

نموذج السجل الطبي.

أصل وصورة من شهادة التطعيم.

مميزات المدرسة الدولية الانجليزية

تلقت مدرسة مكة الإنجليزية الدولية مميزات مهمة من العديد من أولياء الأمور ، وهذه المميزات كالتالي:

ذات تصنيف عالي على المستويين الأكاديمي والتعليمي. يقدم قسم الإدارة خدمات اتصال ممتازة لجميع أولياء الأمور لدراسة مشاكل الطلاب. تقييم متميز للفصول الدراسية والمرافق المدرسية. هذا تقدير لاهتمام المدرسة الكبير بالطلاب والفصول الدراسية. اهتمام المدرسة بالأنشطة الترفيهية.

تكاليف المدرسة الإنجليزية في مكة

تعتبر تكلفة مدرسة مكة الإنجليزية الدولية من أغلى المدارس ، وذلك لأن المدرسة توفر الكثير من الأنشطة المناسبة للأطفال من جميع الأعمار ، ولكن لا توجد معلومات حول تكلفة أولياء الأمور ، ولكن بشكل عام تكلفة المدارس الخاصة هو النطاق الخاص بالمملكة من 30،000 ريال سعودي إلى 90،000 ريال سعودي ، والذي يتم تحديده بناءً على الخطة المقدمة بواسطة قسط التأمين