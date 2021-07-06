د. الغربي: مواقف ولي العهد كبيرة وإنسانية.. وتنطلق من روح القائد القريب من شعبه

رفع لسموه شكرهم وتقديرهم على توجيهه الكريم بعلاج د. البراق في بريطانيا..

دوت الخليج – الرياض : د. جواهر العبد العال

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” الدكتور / سعود بن فالح الغربي باسمه ونيابة عن زملائه – مجلس إدارة وأعضاء – أسمى ايات الشكر والتقدير لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لعلاج الزميل الدكتور/ ناصر بن نافع البراق في بريطانيا.

وأبان رئيس جمعية “إعلاميون”: نثمن بالفخر والاعتزاز الموقف الإنساني لسمو ولي العهد والتوجيه الكريم الذي وجه به للدكتور / البراق، ولا ريب أن مواقف سموه واهتمامه بأبناء وطنه كبيرة وإنسانية تشمل كل فئات المجتمع، وتنطلق من روح القائد القريب من شعبه من دون استثناء.

وأوضح الدكتور / الغربي، بأنه على الرغم من العمل الكبير والمهام الجسام والأولويات المتعددة التي يضطلع بها سموه في حياته اليومية السياسية والعملية، لم تشغله عن الإهتمام بالشعب السعودي والتفاعل معهم في تفاصيلهم المؤثرة، وخاصة الإنسانية والحياتية، وهذا لا يقتصر على المواطنين داخل المملكة بل أيضا يشمل المواطنين خارج المملكة، لافتًا أنهم كإعلاميين يتابعون باستمرار مشاركة سموه للمواطنين في مناسبات مختلفة، مستشهدًا بما قدمته المملكة لمواطنيها خلال جائحة كورونا (كوفيد – 19) بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد – حفظهما الله، وما خصص من ميزانيات ضخمة – ولا تزال مستمرة – ما جعلها البلد الأولى عالميًّا في التعامل مع هذه الجائحة وإدارتها.

وقال رئيس جمعية “إعلاميون”، أن ولاة الأمر لهم اهتمام خاص بالإعلاميين، ومن ينتسب للمجال الإعلامي، وهذا النهج الإنساني والمهني، له عمر طويل جدًا من كل قيادة الوطن العظيم، فهم قريبون جدًا من الإعلاميين، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يُعرف في الوسط الإعلامي بأنه “صديق الإعلاميين” ويتفاعل معهم ويبادلهم الأطروحات من خلال المشاركة في الصحافة والكتابة حول بعض المعلومات أو المقالات والتعليق عليها.

واعتبر الدكتور/ سعود الغربي، وقفة الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين مع زميلهم الدكتور/ ناصر البراق، ليست مستغربة لما يستحقه البراق من تقدير ومحبة لما بذله البراق من جهود وطنية وإعلامية أكاديمية وثقافية في كل محطاته العملية داخل المملكة وخارجها وحسن تمثيله لوطنه ولمهنته الإعلامية الراقية، داعيًا له بالشفاء العاجل، وأن تتكلل الجهود الطبية بالنجاح ويعود لأسرته سالمًا معافى .