نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا التمويل الشخصي للأفراد العسكريين من شركة أصول الحديثة في المقال التالي
قامت شركة أصول الحديثة بإطلاق التمويل الشخصي للأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بتقديم حلول تمويلية مالية مصممة خصيصا من أجل أن تواكب متطلبات العميل المالية والتي تتغير مع مرور الوقت، وتقدم الشركة تمويلات شخصية شرعية مثل قرض التورق وتمويل المرابحة بالأسهم، ويوجد فريق عمل متخصص يعمل باستمرار من أجل ضمان رضا العملاء وتطوير الخدمات المصرفية والمالية قدر المستطاع، كما تعمل الشركة بشكل دائم على تقديم مميزات رائعة وشروط سهلة وبسيطة للأفراد العسكريين والمدنيين أيضا.
شروط التمويل الشخصي للأفراد العسكريين
تقدم شركة أصول الحديثة تمويل شخصي للفرد الذي يعمل بالقطاع العسكري في المملكة، كما تقدم لهم حلول مالية وفريق عمل احترافي يضمن استمرار تقديم أفضل التمويلات المالية عبر قرض شرعي بصيغة المرابحة والتورق بشروط سهلة وهي:
- أولا يجب أن لا يقل راتب العسكري الواحد عن 10.000 ريال سعودي
- يلزم وجود كفيل يعمل في القطاع الحكومي أو يعمل في القطاع المدني
- لا يشترط الرتبة والمقصود هنا الرتب العسكرية مثل الملازم والعريف، ولكن يجب أن يكون راتبه 10 آلاف ريال
- تعبئة نموذج طلب التمويل
- يجب أن يكون مقدم الطلب على رأس عمله
- تمويل للمواطنين السعوديين فقط
- يجب أن لا يكون قد تعثر في سمة قبلا
- هناك متطلبات أخرى قد يتم توضيحها عند التواصل مع قسم المبيعات في الشركة.
مميزات تمويل أصول الشخصي للقطاع العسكري
- تمويل مرابحة بالأسهم بدون ضريبة
- يوجد في هذا التمويل هامش ربح تنافسي
- معتمد من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالشركة
- لا يشترط وجود اتفاقية مع جهة العمل للقطاع الخاص
- قرض شخصي بدون تحويل راتب
- مدة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر تقريبا.
طريقة تقديم طلب الحصول على قرض أصول
- بالبداية الدخول إلى شركة أصول
- الضغط على تمويل الأفراد
- الذهاب إلى تمويل العسكريين
- قم بالنزول إلى أسفل الصفحة واضغط على تقدم بطلب تمويلك الآن
- الآن قم بوضع الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وجهة العمل وهي القطاع الحكومي العسكري والراتب الإجمالي والالتزامات المالية ومبلغ التمويل المطلوب والمحافظة التي تقطن بها
- بعد الانتهاء اضغط على إرسال.
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