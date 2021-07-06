خطوات التسجيل الدخول لبرنامج بلاك بورد”Blackboard”الجامعة إلكترونية

التسجيل الدخول لبرنامج بلاك بورد الآن يتم من خلال عدة خطوات بسيطة، التسجيل في برنامج البلاك بورد، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتقديم هذا النظام للطلاب، وذلك لكي يتمكنوا من متابعة كل جديد ومتعلق بالمناهج الدراسية، وحيث تقوم المؤسسات التعليمية في المملكة بتقديم المواد الدراسية بشكل متطور من خلال عرض الاختبارات والمقررات عبر المنصات الإلكترونية، وبسبب الاجراءات الصحية الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا اصدر وزير التعليم، أمر بتفعيل خدمة التعليم عن بعد، وتسعي المملكة العربية السعودية إلي تطوير القطاع التعليمي بشكل ملحوظ في المراحل الأخيرة، كما يسمح هذا النظام يتيح إمكانية حضور كافة المحاضرات أون لاين، دون أن يضطروا إلى الذهاب إلى الجامعة.

خطوات التسجيل الدخول لبرنامج بلاك بورد الجامعة إلكترونية

يتم تسجيل الدخول إلى برنامج بلاك بورد الخاص بالجامعة بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية:

أن يقوم الطالب بالدخول إلي منصة بلاك بورد. ثم بعد قم بالانتظار قليلا، لكي يتم تثبيت البرنامج علي الهاتف، ونقوم بفتحه. علي الطالب كتابة اسمه في الخانة المخصصة لذلك. ثم يتم إدخال كلمة المرور في الخانة المخصصة لها. وأخيرا نقوم بالنقر علي أيقونة دخول.

مميزات نظام البلاك بورد في المملكة

ووضعت وزارة التعليم السعودي نظام البلاك بورد، والذي يقدم العديد من المميزات لكافة الطلاب والمعلمين، ومن أبرز مميزات هذا النظام:

يتميز نظام البلاك بورد بأنه يساهم في متابعة مستوى الطلاب، كما أنه يتم معرفة مدى تحصيلهم الدراسي من خلاله. ثم بعد يسمح للطلاب أن يقوموا بفتح المناهج التعليمية بأكثر من طريقة. ومن أبرز مميزات نظام البلاك بورد، إنه يسمح للطلاب المواد الدراسية إلكترونيًا، كما أنه يمكن الاطلاع عليها في أي وقت

نظام البلاك بورد الجامعة الإلكترونية

قامت كافة الجامعات حول العالم بتوفير نظام البلاك بورد للطلاب، وذلك حتى يتم متابعة كل ما هو متعلق بالمناهج الدراسية، وذلك من أجل استكمال الدراسة عن بعد، ثم يتم المحافظة على الطلاب من عدوى فيروس كورونا، ويكون النظام له القدرة على أن يقوم بمراقبة الطلاب، كما أنه يمكن من خلاله التواصل معهم بسهولة، من خلاله يقوم المعلمين بتقديم الاختبارات والواجبات للطلاب، كما أنه يقوم بتقديم المواد الدراسية بشكل مبسط على الطلاب، كما يسمح هذا النظام إمكانية حضور كافة المحاضرات أون لاين، وذلك دون أن يضطروا إلى الذهاب إلى الجامعة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوفير البرنامج لطلابها، والذي يمكن أن يتم تحميله من خلال أند رويد، كما أنه يمكن أن يتم تحميله لهواتف الآيفون.