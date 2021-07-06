نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي 1442 أوقات الدوام والعمل في جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي وأوقات وساعات العمل في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، يتساءل العديد حول موعد دوام بنك الراجحي في الأيام العادية وأيام العطلة الرسمية وفي الأعياد، حيث يعد مصرف الراجحي واحد من أهم المصارف الموجودة بالمملكة العربية السعدية، كما أنه يعمل على تقديم العديد من الخدمات المالية المختلفة لكلا من المواطنين والمقيمين بالمملكة. يعد بنك الراجحي من أوائل البنوك بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية.

مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى والأيام العادية

فيما يتعلق بأوقات الدوام في بنك الراجحي فهو يعمل طوال أيام الأسبوع من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا، فيما عدا يومي الجمعة والسبت يكونان عطلة للموظفين العاملين بالبنك.

بالنسبة لأوقات دوام بنك الراجحي فروع النساء، يعمل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا.

أما فيما يتعلق بأوقات دوام مصرف الراجحي بالمملكة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فإنه لا يوجد دوام أول أيام عيد الأضحى بالبنك، بل يوجد دوام طوال أيام العيد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءًا، كما يمكنكم الدخول عبر البوابة الرسمية لبنك الراجحي، والتأكد من مواعيد الدوام خلال أيام العيد.

عناوين وفروع بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية

يمكنكم الاطلاع على عناوين وفروع مصرف الراجحي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم معرفة أوقات العمل في إجازة الأسبوع في جميع فروع بنك الراجحي خلال يومي الجمعة والسبت، فأغلب الفروع تكون مغلقة يوم الجمعة وبعضها يكون مفتوح خلال يومي الجمعة والسبت.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي

الدخول على صفحة التسجيل من خلال الرابط الخاص ببنك الراجحي الإلكتروني. القيام باختيار وتحديد الجنسية. القيام بتحديد نوع البطاقة إذا كانت الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. قم بكتابة رقم الإقامة أو الهوية. يرجى إدخال رقم هاتفك المحمول بشكل صحيح، لأنه سوف يتم إرسال رمز التحقق إليك من خلال هذا الرقم. قم بتحديد اللقب من القائمة مثل آنسة أو سيد أو سيدة وغير ذلك.

كيفية تنشيط حساب بنك الراجحي المجمد في أقرب فرع

ينبغي على العميل التوجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي. الاستفسار حول سبب التجميد الحساب من المصرف. يقوم العميل بتقديم طلب للمصرف من أجل تفعيل وتنشيط الحساب مرة أخرى. يقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لفك تجميد الحساب، والعمل على إعادة تنشيطه مرة أخرى.

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي بالسعودية

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي للاتصال الدولي هو +966114603333.

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي للاتصال من داخل المملكة هو +966920003344.

شروط التمويل من بنك الراجحي